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Между Республикой Алтай и Ираном планируют запустить авиасообщение

Предполагается, что в 2024 году в аэропорту планируют начать строительство международного терминала

23 июня 2023, 17:18, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Между Республикой Алтай и Ираном планируют запустить авиасообщение. Об этом сообщает ТАСС.

"Основная география рейсов будет включать в себя страны СНГ, а также Китай и Монголию, сегодня с послом Ирана мы тоже договорились о взаимных авиарейсах", – сказал глава региона Олег Хорохордин.

Отмечается также, что весной 2024 года в регионе планируют начать строительство международного терминала в местном аэропорте. 

Республика Алтай

Комментарии 2

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Гость

17:50:25 23-06-2023

Красавчики алтырбасы!!! А вы сидите в пробке из за новорынковского моста... И ждите когда край или закроют совсем и всех разгонят, или к Республике Алтай присоеденят. Или как остров Даманский китайцам отдадут ...

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Гость

19:47:00 23-06-2023

чет троль минусовой молчит выходной что ли начался ???

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