Предполагается, что в 2024 году в аэропорту планируют начать строительство международного терминала

23 июня 2023, 17:18, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Между Республикой Алтай и Ираном планируют запустить авиасообщение. Об этом сообщает ТАСС.

"Основная география рейсов будет включать в себя страны СНГ, а также Китай и Монголию, сегодня с послом Ирана мы тоже договорились о взаимных авиарейсах", – сказал глава региона Олег Хорохордин.

Отмечается также, что весной 2024 года в регионе планируют начать строительство международного терминала в местном аэропорте.