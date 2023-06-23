Между Республикой Алтай и Ираном планируют запустить авиасообщение
Предполагается, что в 2024 году в аэропорту планируют начать строительство международного терминала
23 июня 2023, 17:18, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Между Республикой Алтай и Ираном планируют запустить авиасообщение. Об этом сообщает ТАСС.
"Основная география рейсов будет включать в себя страны СНГ, а также Китай и Монголию, сегодня с послом Ирана мы тоже договорились о взаимных авиарейсах", – сказал глава региона Олег Хорохордин.
Отмечается также, что весной 2024 года в регионе планируют начать строительство международного терминала в местном аэропорте.
17:50:25 23-06-2023
Красавчики алтырбасы!!! А вы сидите в пробке из за новорынковского моста... И ждите когда край или закроют совсем и всех разгонят, или к Республике Алтай присоеденят. Или как остров Даманский китайцам отдадут ...
19:47:00 23-06-2023
чет троль минусовой молчит выходной что ли начался ???