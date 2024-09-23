Международный биотехнологический форум BIOAsia–Altai стартовал в АлтГУ

На мероприятии обсудят вопросы развития биоинженерии, а также представят научные достижения в этой сфере

23 сентября 2024, 17:40, ИА Амител

Международный биотехнологический форум BIOAsia–Altai / Фото: bioasia.asu.ru

В Алтайском государственном университете (АлтГУ) 23 сентября стартовал IV Международный биотехнологический форум BIOAsia–Altai, в ходе которого участники представят научные достижения в таких перспективных направлениях, как промышленная, сельскохозяйственная, пищевая и экологическая биотехнологии, пишет "Атмосфера".

Впервые этот форум прошел в 2015 году, после чего его стали организовывать каждые три года. В 2024 году он продлится почти неделю – до 28 сентября.

Мероприятие работает в нескольких направлениях:

Секция 1 – "Биотехнологии для промышленности и сельского хозяйства". Здесь обсудят новые методы, применяемые в растениеводстве, животноводстве, рыболовстве и аквакультуре, пищевой промышленности и фарминдустрии.

Секция 2 – "Молекулярно-генетические и биотехнологические методы исследования растений". Участники поднимут тему сохранения генетических ресурсов для сельского хозяйства и охраны окружающей среды, а также презентуют передовые достижения молекулярной генетики растений в России и мире.

Секция 3 – "Биорефайнинг и биоконверсия растительного сырья". Спикеры поговорят о применении современных комплексных био- и химических технологий в биорефайнинге древесины и ее отходов, а также недревесного растительного сырья.

Секция 4 – "Природоохранные технологии и экологическая безопасность большого Алтая и сопредельных территорий". Тут обсудят вопросы снижения негативного воздействия на окружающую среду, рациональное использование природных ресурсов, проблемы вторичной переработки и утилизации бытовых и промышленных отходов и многое другое.

Школы для молодых ученых. Здесь представят программы обучения по "Современным методам биотехнологий растений", "Рекомбинантным технологиям: от гена до фермента" и "Проточной цитометрии и молекулярной филогении растений". По завершении участники получат удостоверения о повышении квалификации по данным направлениям.

Круглый стол "Биотехнология и большие вызовы: новые возможности для развития и партнерства" совместно с правительством Алтайского края. Спикеры обсудят проблематики внедрения разработок, выработку практических решений для реального сектора экономики. В дискуссии примут участие представители действующих производств, образовательных и научных организаций, органов исполнительной власти.

Также в программу форума включены выездная экскурсия в Горный Алтай, знакомство с научной инфраструктурой АлтГУ, посещение барнаульских предприятий с тематическими экскурсиями.

Как сообщил заместитель проректора по научному и инновационному развитию АлтГУ Алексей Ваганов, в четверг, 26 сентября, пройдут пленарное заседание и круглый стол, в которых примут участие заместитель председателя правительства Алтайского края Юрий Абдуллаев, заместитель директора по научно-организационной работе Федерального исследовательского центра "Всероссийский институт генетических ресурсов растений им. Н.И. Вавилова" Юлия Ухатова, академик РАН Ольга Лаврик, и.о. директора Федерального научного центра биологической защиты растений Анжела Асатурова и представители производственных компаний.Материалы, представленные на форуме, будут опубликованы и проиндексированы в наукометрической базе РИНЦ, а также размещены на портале "Научные журналы АлтГУ".