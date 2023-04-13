Международный кубок по гребле "Алтайская регата" пройдёт в 2023 году в Барнауле

Информацию об этом подтвердил министр спорта региона Максим Рябцев

13 апреля 2023, 13:51, ИА Амител

Фото: amic.ru

Международный турнир "Алтайская регата" по гребле пройдёт в сентябре 2023 года в Барнауле. В нём примут участие гребцы из Азии и Южной Америки, сообщил журналистам министр спорта региона Максим Рябцев.

Ранее в Барнауле планировалось проведение Кубка чемпионов с участием топовых спортсменов мира, но в силу геополитической обстановки от этой идеи пришлось отказаться. В турнире "Алтайская регата" могут принять участие спортсмены из 16 стран Юго-Восточной Азии, Латинской Америки, Ближнего Востока, Средней Азии и Африки. В общей сложности на Алтай могут приехать около 40 гребцов.

Кроме того, пояснил Рябцев, в августе текущего года в Барнауле состоится Кубок Костенко. Эти юношеские соревнования по гребле на байдарках и каноэ также пройдут в международном формате.

Отметим, в 2023 году гребной канал ждёт реконструкция. Там планируют возвести отель, кафе, бани с саунами, а также создать искусственный пруд для рыбалки. Для этих целей из краевого бюджета выделили около 60 миллионов рублей.