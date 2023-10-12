Международный олимпийский комитет отстранил Олимпийский комитет России
Организация теперь не может действовать как национальный олимпийский комитет и не будет получать средства от МОК
12 октября 2023, 22:50, ИА Амител
Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил Олимпийский комитет России (ОКР) до дальнейшего уведомления. Как сообщает РИА Новости, директор организации по коммуникациям Марк Адамс заявил, что решение принято из-за включения в состав олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
"Решение ОКР включить в членство четыре олимпийских совета является нарушением хартии, так как оно влияет на территориальную целостность Украины", – заявил он.Адамс подчеркнул, что после этого ОКР больше не может действовать как национальный олимпийский комитет и получать средства от МОК.
Отметим, что ранее глава организации Станислав Поздняков заявлял, что санкции МОК по отношению к России несправедливы и незаконны, а ограничения бьют по статусу международной организации. Он призывал МОК вернуться в ту точку контактов, которые были до начала спецоперации, а также снять ограничения.
07:06:11 13-10-2023
После того как Советский Союз развалился как государство,претензий на нарушение территориальной целостности не было.
11:38:48 13-10-2023
отлично!
13:37:25 13-10-2023
Д каких пор будет нарушаться знаменитое "СПОРТ-ВНЕ ПОЛИТИКИ", почему запрещают нашим спортсменам выступать под нашим флагом, совсем в себя поверили, эти моковцы???