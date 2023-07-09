В ОКР не получали предложения об участии спортсменов в Азиатских играх
Представители российского олимпийского комитета ставят под сомнение возможность подготовки к предстоящим соревнованиям
09 июля 2023, 09:31, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Олимпийский комитет России не получал предложения об участии в Азиатских играх. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава ОКР Станислав Поздняков.
По словам Позднякова, конкретных предложений не было, а в таких условиях рассматривать теоретические возможности нет смысла.
Он добавил, что до начала соревнований остается не так много времени, в связи с чем возможность подготовки к состязаниям ставится под вопрос.
Ранее сообщалось, что около 500 спортсменов из России и Белоруссии будут допущены к Азиатским играм в нейтральном статусе и без права на медали.
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