В ОКР не получали предложения об участии спортсменов в Азиатских играх

Представители российского олимпийского комитета ставят под сомнение возможность подготовки к предстоящим соревнованиям

09 июля 2023, 09:31, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Олимпийский комитет России не получал предложения об участии в Азиатских играх. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава ОКР Станислав Поздняков.

По словам Позднякова, конкретных предложений не было, а в таких условиях рассматривать теоретические возможности нет смысла.

Он добавил, что до начала соревнований остается не так много времени, в связи с чем возможность подготовки к состязаниям ставится под вопрос.

Ранее сообщалось, что около 500 спортсменов из России и Белоруссии будут допущены к Азиатским играм в нейтральном статусе и без права на медали.