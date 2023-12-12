Microsoft прекратит поддержку Windows 10 в 2025 году

Коснется мера только клиентских версий ОС

12 декабря 2023, 07:31, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Корпорация Microsoft прекратит поддержку операционной системы Windows 10 с 14 октября 2025 года, сообщает TechPowerUp.

С этой даты ОС перестанет получать регулярные обновления безопасности. Однако коснется это только клиентских релизов.

Версии Enterprise LTSC (канал долгосрочного обслуживания) и спецвыпуски для крупных организаций и госучреждений продолжат получать апдейты.

Windows 10 была выпущена в 2015 году. На сегодня Microsoft продвигает Windows 11, которая вышла в 2021-м.

В октябре в компании Intel рассказали, что Windows 12 выйдет в 2024 году.

По последним слухам, новая ОС будет тесно связана с ИИ.