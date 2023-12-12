Microsoft прекратит поддержку Windows 10 в 2025 году
Коснется мера только клиентских версий ОС
12 декабря 2023, 07:31, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Корпорация Microsoft прекратит поддержку операционной системы Windows 10 с 14 октября 2025 года, сообщает TechPowerUp.
С этой даты ОС перестанет получать регулярные обновления безопасности. Однако коснется это только клиентских релизов.
Версии Enterprise LTSC (канал долгосрочного обслуживания) и спецвыпуски для крупных организаций и госучреждений продолжат получать апдейты.
Windows 10 была выпущена в 2015 году. На сегодня Microsoft продвигает Windows 11, которая вышла в 2021-м.
В октябре в компании Intel рассказали, что Windows 12 выйдет в 2024 году.
По последним слухам, новая ОС будет тесно связана с ИИ.
16:06:32 12-12-2023
Хехе... а я помню ещё Windows 3.1 и 3.11 :) Какой же я всё-таки динозавр рода Tyrannosaurus Rex
16:22:29 12-12-2023
Гость (16:06:32 12-12-2023) Хехе... а я помню ещё Windows 3.1 и 3.11 :) Какой же я всё-т... Стало быть вы еще относительно молоды, раз не знаете MS-DOS. ))) Кстати, первая система UNIX была разработана в 1969 году в подразделении Bell Labs компании AT&T Сколько их потом было всяких и разных, что уже действительно трудно вспомнить о_О
16:25:31 12-12-2023
Гость (16:06:32 12-12-2023) Хехе... а я помню ещё Windows 3.1 и 3.11 :) Какой же я всё-т... Привет Марк Болан?