Стало известно, когда выйдет Windows 12

Об этом рассказали в компании Intel

09 октября 2023, 10:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Релиз Windows 12 состоится в 2024 году, следует из слов финансового директора Intel Дэвида Цинснера, передает The Verge.

"2024 год будет успешным для клиентов Intel, в частности, из-за выпуска обновленной версии Windows", – сказал руководитель на конференции.

Тем не менее корпорация Microsoft дату выхода новой версии ОС пока не раскрывала. Известно лишь то, что разработка и тестирование будущей Windows идет полным ходом.

Нынешняя Windows 11 вышла в октябре 2021 года. Последнее на текущий момент обновление система получила пару недель назад, 26 сентября.