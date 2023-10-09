Стало известно, когда выйдет Windows 12
Об этом рассказали в компании Intel
09 октября 2023, 10:45, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Релиз Windows 12 состоится в 2024 году, следует из слов финансового директора Intel Дэвида Цинснера, передает The Verge.
"2024 год будет успешным для клиентов Intel, в частности, из-за выпуска обновленной версии Windows", – сказал руководитель на конференции.
Тем не менее корпорация Microsoft дату выхода новой версии ОС пока не раскрывала. Известно лишь то, что разработка и тестирование будущей Windows идет полным ходом.
Нынешняя Windows 11 вышла в октябре 2021 года. Последнее на текущий момент обновление система получила пару недель назад, 26 сентября.
10:55:44 09-10-2023
2024 год будет успешным для клиентов Intel, в частности, из-за выпуска обновленной версии Windows --- лишь бы третья мировая не помешала
11:07:00 10-10-2023
одиннадцатую ещщдо ума не довели.