В ведомстве заявили, что Афганистан может стать связующим звеном в реализации энергетических и инфраструктурных проектов

18 апреля 2025, 13:15, ИА Амител

Здание МИД РФ / Фото: Артем Житенев /ТАСС

МИД РФ заявил о перспективах полноценного партнерства с Афганистаном после снятия Верховным судом террористического статуса с движения "Талибан". Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Представители ведомства отметили, что Москва нацелена на сотрудничество с Кабулом в борьбе с наркотиками и терроризмом. Также российская сторона планирует нарастить торговые, деловые и инвестиционные связи с Афганистаном.

"Очевидно, что Афганистан, обладая уникальным геостратегическим положением, способен в будущем стать связующим звеном в реализации крупных энергетических и инфраструктурных проектов", – сказано в заявлении российского МИД.

Напомним, 17 апреля Верховный суд России по иску Генпрокуратуры приостановил запрет деятельности движения "Талибан". Закон, который позволяет исключить организацию из списка террористических, если она прекратила пропагандировать, оправдывать и поддерживать терроризм, был принят в декабре 2024 года. Тогда российский лидер Владимир Путин объяснил, что "Талибан" – это законная власть в Афганистане, с которым России нужно выстраивать отношения.

Верховный суд запретил деятельность "Талибана" на территории России 14 февраля 2003 года. В материалах дела говорилось, что движение, сформированное в Афганистане в 1994-м, поддерживало связи с вооруженными формированиями, которые действовали на территории Чечни незаконно.

К власти в Афганистане талибы пришли летом 2021 года. РФ официально не признавала сформировавшееся в стране руководство, но заявляла о планах исключить движение из списка террористических организаций, чтобы развивать взаимодействие с Кабулом.