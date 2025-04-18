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МИД рассказал о перспективах сотрудничества с Кабулом после разрешения "Талибана" в РФ

В ведомстве заявили, что Афганистан может стать связующим звеном в реализации энергетических и инфраструктурных проектов

18 апреля 2025, 13:15, ИА Амител

Здание МИД РФ / Фото: Артем Житенев /ТАСС
Здание МИД РФ / Фото: Артем Житенев /ТАСС

МИД РФ заявил о перспективах полноценного партнерства с Афганистаном после снятия Верховным судом террористического статуса с движения "Талибан". Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Представители ведомства отметили, что Москва нацелена на сотрудничество с Кабулом в борьбе с наркотиками и терроризмом. Также российская сторона планирует нарастить торговые, деловые и инвестиционные связи с Афганистаном.

"Очевидно, что Афганистан, обладая уникальным геостратегическим положением, способен в будущем стать связующим звеном в реализации крупных энергетических и инфраструктурных проектов", – сказано в заявлении российского МИД.

Напомним, 17 апреля Верховный суд России по иску Генпрокуратуры приостановил запрет деятельности движения "Талибан". Закон, который позволяет исключить организацию из списка террористических, если она прекратила пропагандировать, оправдывать и поддерживать терроризм, был принят в декабре 2024 года. Тогда российский лидер Владимир Путин объяснил, что "Талибан" – это законная власть в Афганистане, с которым России нужно выстраивать отношения.

Верховный суд запретил деятельность "Талибана" на территории России 14 февраля 2003 года. В материалах дела говорилось, что движение, сформированное в Афганистане в 1994-м, поддерживало связи с вооруженными формированиями, которые действовали на территории Чечни незаконно.
К власти в Афганистане талибы пришли летом 2021 года. РФ официально не признавала сформировавшееся в стране руководство, но заявляла о планах исключить движение из списка террористических организаций, чтобы развивать взаимодействие с Кабулом.

Сергей Лавров / Фото: duma.gov.ru

Лавров объяснил, почему МИД хочет исключить талибов из списка запрещенных

Он отметил, что сейчас движение представляет собой реальную власть в Афганистане
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Комментарии 6

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Гость

13:55:48 18-04-2025

Пусть этот МИД посмотрит в глаза родственникам погибших в Афганистане русских солдат...

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Гость

15:46:32 18-04-2025

Гость (13:55:48 18-04-2025) Пусть этот МИД посмотрит в глаза родственникам погибших в Аф... Как плохо не знать историю. Ай Ай Ай. Когда Россия вывела войска из Афганистана после 10 летнего присутствия войска туда ввели США и 20 лет находились на территории Афганистана. Талибан все эти годы боролся с пендосами на своей территории. И так их допек что пришлось им не солоно хлебавши покинуть территорию Афганистана. Мы сейчас воюем не с Украиной. Мы сейчас воюем с США и Европой. Так что лишний союзник нам не помешает.

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Гость

08:34:42 19-04-2025

Гость (15:46:32 18-04-2025) Как плохо не знать историю. Ай Ай Ай. Когда Россия вывела во... Расскажите, как Вы воюете с США и Европой? Диван давите в их сторону?

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Гость

14:18:01 18-04-2025

Русских солдат не было в 1994 году в Афганистане. Их вывели пяти годами раньше в 1989 году.
По истории двойка была? Ну признайся.

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Гость

21:31:58 18-04-2025

Афганистан никто и никогда не завоюет, где-то читал эту умную мысль. Они все там - воины с малолетства. Остальное всё - политика.

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Гость

09:04:21 19-04-2025

Дожились со своей коррупцией. Никто нас не уважает и играть в одной песочнице не хочет.

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