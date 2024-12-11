МИД призвал россиян не ехать в США и страны Запада
Нужно сопоставить все риски, заявила Захарова
11 декабря 2024, 21:15, ИА Амител
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала россиян воздержаться от поездок в США и другие страны Запада. Об этом сообщает ТАСС.
Захарова отметила, что на граждан России активно "охотятся" американские спецслужбы и органы власти.
"Возможно, имеет смысл пересмотреть свои планы поездки", – считает дипломат.
Представитель МИД объяснила необходимость отказа от поездок в США и страны Запада мошеннической схемой "выманивания за границу российских граждан".
Захарова рассказала, что "выманивание" происходит под видом приглашений и выгодных предложений, за которыми следует задержание "попавших под прицел" россиян.
Она рекомендует пересмотреть планы поездок, если имелись подозрительные случаи взаимодействия с американскими властями.
"Следует тщательно взвешивать все за и против, просчитывать риски поездок за рубеж. Ну, естественно, это не касается дружественных России государств", – сказала Захарова.
21:20:08 11-12-2024
детки ваши где?
09:23:45 12-12-2024
..... (21:20:08 11-12-2024) детки ваши где?... это другое
12:49:06 12-12-2024
..... (21:20:08 11-12-2024) детки ваши где?... Наверное они там в заложниках, поэтому Орешником сильно не бьют
22:30:01 11-12-2024
Это значит - прощай Анталия?
08:05:49 12-12-2024
Гость (22:30:01 11-12-2024) Это значит - прощай Анталия?... Ну почему сразу прощай, будете смотреть по телевизору🧐
09:13:14 12-12-2024
Сергей (08:05:49 12-12-2024) Ну почему сразу прощай, будете смотреть по телевизору🧐... а снимать кто будет, Сенкевича уже нет?
09:40:26 12-12-2024
А как наша разведка будет работать если россияне перестанут совсем туда ездить?