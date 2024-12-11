МИД призвал россиян не ехать в США и страны Запада

Нужно сопоставить все риски, заявила Захарова

11 декабря 2024, 21:15, ИА Амител

Американский флаг / Фото: unsplash.com

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала россиян воздержаться от поездок в США и другие страны Запада. Об этом сообщает ТАСС.

Захарова отметила, что на граждан России активно "охотятся" американские спецслужбы и органы власти.

"Возможно, имеет смысл пересмотреть свои планы поездки", – считает дипломат.

Представитель МИД объяснила необходимость отказа от поездок в США и страны Запада мошеннической схемой "выманивания за границу российских граждан".

Захарова рассказала, что "выманивание" происходит под видом приглашений и выгодных предложений, за которыми следует задержание "попавших под прицел" россиян.

Она рекомендует пересмотреть планы поездок, если имелись подозрительные случаи взаимодействия с американскими властями.