НОВОСТИПолитика

МИД призвал россиян не ехать в США и страны Запада

Нужно сопоставить все риски, заявила Захарова

11 декабря 2024, 21:15, ИА Амител

Американский флаг / Фото: unsplash.com
Американский флаг / Фото: unsplash.com

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала россиян воздержаться от поездок в США и другие страны Запада. Об этом сообщает ТАСС.

Захарова отметила, что на граждан России активно "охотятся" американские спецслужбы и органы власти.

"Возможно, имеет смысл пересмотреть свои планы поездки", – считает дипломат.

Представитель МИД объяснила необходимость отказа от поездок в США и страны Запада мошеннической схемой "выманивания за границу российских граждан".

Захарова рассказала, что "выманивание" происходит под видом приглашений и выгодных предложений, за которыми следует задержание "попавших под прицел" россиян.

Она рекомендует пересмотреть планы поездок, если имелись подозрительные случаи взаимодействия с американскими властями.

"Следует тщательно взвешивать все за и против, просчитывать риски поездок за рубеж. Ну, естественно, это не касается дружественных России государств", – сказала Захарова.

Сергей Лавров / Фото: Министерство иностранных дел РФ

"Сотрудничать ради Вселенной". Отношения между Россией и США оценил Сергей Лавров

Глава МИД РФ не считает, что государства находятся в состоянии войны
НОВОСТИПолитика
США Россия МИД

Комментарии 7

Avatar Picture
.....

21:20:08 11-12-2024

детки ваши где?

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:23:45 12-12-2024

..... (21:20:08 11-12-2024) детки ваши где?... это другое

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:49:06 12-12-2024

..... (21:20:08 11-12-2024) детки ваши где?... Наверное они там в заложниках, поэтому Орешником сильно не бьют

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:30:01 11-12-2024

Это значит - прощай Анталия?

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Сергей

08:05:49 12-12-2024

Гость (22:30:01 11-12-2024) Это значит - прощай Анталия?... Ну почему сразу прощай, будете смотреть по телевизору🧐

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:13:14 12-12-2024

Сергей (08:05:49 12-12-2024) Ну почему сразу прощай, будете смотреть по телевизору🧐... а снимать кто будет, Сенкевича уже нет?

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:40:26 12-12-2024

А как наша разведка будет работать если россияне перестанут совсем туда ездить?

  3 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров