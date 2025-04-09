МИД РФ: Россия пока не видит перспектив для переговоров по мирному договору с Японией

Страны прекратили диалог в 2022 году

09 апреля 2025, 12:00, ИА Амител

Фото: Anna Mircea / unsplash.com

Переговоров с Токио по мирному договору не будет без изменения отношения, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко в разговоре с ТАСС.

В апреле стало известно, что Япония хочет заключить мирный договор с Россией, несмотря на сложную ситуацию в отношениях. При этом Токио не отказывается от притязаний на российские южные Курильские острова.

"Мало ли кто чего хочет. В настоящее время переговоры не ведутся. И до тех пор, пока Япония не изменит свою политику в отношении России, таких переговоров не будет", – сказал Руденко.

Москва и Токио ведут переговоры о мирном соглашении после Второй мировой войны с середины прошлого века. Однако основным препятствием остается спор о южных Курилах, которые Япония называет "северными территориями".

Диалог был приостановлен в 2022 году из-за антироссийских санкций, введенных Японией в связи с ситуацией на Украине.