МИД РФ: Россия пока не видит перспектив для переговоров по мирному договору с Японией
Страны прекратили диалог в 2022 году
09 апреля 2025, 12:00, ИА Амител
Переговоров с Токио по мирному договору не будет без изменения отношения, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко в разговоре с ТАСС.
В апреле стало известно, что Япония хочет заключить мирный договор с Россией, несмотря на сложную ситуацию в отношениях. При этом Токио не отказывается от притязаний на российские южные Курильские острова.
"Мало ли кто чего хочет. В настоящее время переговоры не ведутся. И до тех пор, пока Япония не изменит свою политику в отношении России, таких переговоров не будет", – сказал Руденко.
Москва и Токио ведут переговоры о мирном соглашении после Второй мировой войны с середины прошлого века. Однако основным препятствием остается спор о южных Курилах, которые Япония называет "северными территориями".
Диалог был приостановлен в 2022 году из-за антироссийских санкций, введенных Японией в связи с ситуацией на Украине.
12:08:54 09-04-2025
И долго ещё японцы будут продолжать притязать...
12:25:00 09-04-2025
Гость (12:08:54 09-04-2025) И долго ещё японцы будут продолжать притязать... ... Может даже вечно
16:54:14 09-04-2025
Гость (12:08:54 09-04-2025) И долго ещё японцы будут продолжать притязать... ... сколько им велят владельцы военных баз на их территории