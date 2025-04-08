Япония хочет заключить мир с Россией
При этом Токио не отказывается от притязаний на российские южные Курильские острова
08 апреля 2025, 13:25, ИА Амител
Японское правительство настроено на заключение мирного договора с Россией, несмотря на сложную ситуацию в отношениях. Как сообщает ТАСС, об этом говорится в ежегодном докладе по дипломатии японского внешнеполитического ведомства под названием "Синяя книга".
Отмечается, что власти при этом будут продолжать придерживаться "политики решения вопроса о принадлежности четырех северных островов". Так в Японии называют российские южные Курильские острова. В докладе повторяется позиция Токио о том, что они являются "исконными японскими территориями", которые якобы оккупированы Россией.
Также ведомство в своем докладе подчеркивает, что Япония считает приоритетным вопрос возобновления гуманитарных обменов с южной частью Курильских островов, в особенности посещения могил предков бывшими японскими жителями этих территорий.
13:30:10 08-04-2025
Давай Мураками! Ураа!
13:38:42 08-04-2025
С этими япами ухо надо держать востро-самураи одним словом...
19:17:05 08-04-2025
Костья (13:38:42 08-04-2025) С этими япами ухо надо держать востро-самураи одним словом..... Дмитрия Анатольевича отправим переговорщиком.
13:53:57 08-04-2025
Мы ЗА! Автозаводы пусть поставят на Алтае. Заживём,товарищи!
14:39:46 08-04-2025
Гость (13:53:57 08-04-2025) Мы ЗА! Автозаводы пусть поставят на Алтае. Заживём,товарищи!... Ну да, отдать богатейшую промысловую территорию за стеклянные бусы.
15:35:55 08-04-2025
Гость (14:39:46 08-04-2025) Ну да, отдать богатейшую промысловую территорию за стеклян... там речь не о промыслах. Там фарватер основной глубоководный в тихий океан идет. Пентагон хочет его перекрыть чтоб подолдки наши контролировать на ДВ
19:15:26 08-04-2025
Гость (13:53:57 08-04-2025) Мы ЗА! Автозаводы пусть поставят на Алтае. Заживём,товарищи!... ФСБ уже приехало? Измену Родине за комментарий получить - так себе перспектива.
14:26:24 08-04-2025
Только в обмен на полное снятие санкций, поставку их Тойот и бытовой техники. А там еще посмотрим. Может быть один остров и отдадим.
15:13:28 08-04-2025
Гость (14:26:24 08-04-2025) Только в обмен на полное снятие санкций, поставку их Тойот и... Сегодня снимут санкции, будут поставлять технику, а завтра снова наложат все запреты. А территория-тю-тю навсегда! Плюс поставят туда натовские военные базы. Что приведет к неминуемой войне. Хочешь повоевать с японцами? Не хочешь, а тогда придется! История показала, что никто не благодарен России за подаренные территории, наоборот, станут злейшими врагами, захотят ещё что-нибудь отжать.
20:43:56 08-04-2025
Гость (15:13:28 08-04-2025) Сегодня снимут санкции, будут поставлять технику, а завтра ... после сдачи курил воевать уже врядли придётся, т.к. ядерная триада распадётся с потерей тихоокеанского флота
15:15:19 08-04-2025
Гость (14:26:24 08-04-2025) Только в обмен на полное снятие санкций, поставку их Тойот и... Ты кто такой что бы острова разбазаривать?Там выход в Тихий океан на рыбопромысловые зоны...
19:26:54 08-04-2025
Гость (15:15:19 08-04-2025) Ты кто такой что бы острова разбазаривать?Там выход в Тихий ... «На Буншу нашего похож»
15:33:34 08-04-2025
Гость (14:26:24 08-04-2025) Только в обмен на полное снятие санкций, поставку их Тойот и... не отдадим а дадим например возможность арендовать какие то острова под туристические базы отдыха. Может быть возможно в будущем даже мостом соединить с японией чтобы на автобусе из Владиволстока в Токио ездить
19:36:04 08-04-2025
Гость (15:33:34 08-04-2025) не отдадим а дадим например возможность арендовать какие то ... там климат не туристический-туман висит
20:59:16 08-04-2025
Гость (15:33:34 08-04-2025) не отдадим а дадим например возможность арендовать какие то ... на Перл-Харборе пусть туризм развивают
14:27:21 08-04-2025
Ну можно порешать
20:52:45 08-04-2025
Гость (14:27:21 08-04-2025) Ну можно порешать... разрешить перезахоронить своих предков на своей территории. заодно с юбилейного парка могут забрать
15:45:20 08-04-2025
Мир это хорошо.А вот острова отдавать ни в коем случае.Пусть агрессор несёт материальные утраты и всегда помнит чем кончаются подобные авантюры.Наука последующим поколениям.
16:06:15 08-04-2025
А у РФ кроме могил японцев, что там на этих островах? Заводы , предпиятия, города, школы ... ?
19:29:15 08-04-2025
Гость (16:06:15 08-04-2025) А у РФ кроме могил японцев, что там на этих островах? Заводы... ядерный щит
16:32:19 08-04-2025
Пример США ярко демонстрирует, что чтобы завоевать любовь и преданность японцев, их нужно немножечко бомбануть ядеркой. Ровно два раза. Тогда япы становятся добрыми и дружелюбными. Но только после ядерки. Раньше - ну никак. После - да.
19:11:10 08-04-2025
6767676 (16:32:19 08-04-2025) Пример США ярко демонстрирует, что чтобы завоевать любовь и ... они с США мирный договор подписали?
18:10:06 08-04-2025
Япония уже давно утратила свой суверенитет, и по сути является марионеткой СШП, да и к то му-же вымирающей страной. Пусть хотят, нам то что, лет через 50 там мало кому будут нужны острова. Тем кто еще будет там жить места будет хватать с лихвой.
19:03:54 08-04-2025
На кой они нам нужны, узкоглазые?
19:36:42 08-04-2025
Гость (19:03:54 08-04-2025) На кой они нам нужны, узкоглазые?... самураи не нужны-а девушек можно...
20:15:57 08-04-2025
Гость (19:36:42 08-04-2025) самураи не нужны-а девушек можно...... приглядись к казашкам и монголкам, чего далеко ходить