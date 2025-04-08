Япония хочет заключить мир с Россией

При этом Токио не отказывается от притязаний на российские южные Курильские острова

08 апреля 2025, 13:25, ИА Амител

Флаг Японии / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky

Японское правительство настроено на заключение мирного договора с Россией, несмотря на сложную ситуацию в отношениях. Как сообщает ТАСС, об этом говорится в ежегодном докладе по дипломатии японского внешнеполитического ведомства под названием "Синяя книга".

Отмечается, что власти при этом будут продолжать придерживаться "политики решения вопроса о принадлежности четырех северных островов". Так в Японии называют российские южные Курильские острова. В докладе повторяется позиция Токио о том, что они являются "исконными японскими территориями", которые якобы оккупированы Россией.

Также ведомство в своем докладе подчеркивает, что Япония считает приоритетным вопрос возобновления гуманитарных обменов с южной частью Курильских островов, в особенности посещения могил предков бывшими японскими жителями этих территорий.