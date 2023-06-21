МИД РФ считает, что зерновая сделка завершится 18 июля

Сейчас Москва не исключает нового раунда консультаций с ООН по зерновой сделке и власти продолжают контакты

21 июня 2023, 07:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Россия ведет дело к тому, чтобы 18 июля стало последним днем действия зерновой сделки. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин.

Он отметил, что Москва не исключает нового раунда консультаций с ООН по зерновой сделке и власти продолжают контакты.

"Но будем делать то, что мы сказали. То есть мы ведем дело к тому, чтобы 18 июля было временем завершения тех договоренностей, которые не выполняются", – подчеркнул он.

Напомним, что зерновая сделка была заключена в 2022 году. Россия неоднократно продлевала инициативу, несмотря на то, что часть требований Москвы по большей части не выполнялась. В них входят переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, отмена ограничений на страхование, перестрахование и доступ в порты, возобновление работы аммиакопровода Тольятти – Одесса, а также разблокировка счетов компаний, которые связаны с производством и перевозкой сельхозпродукции.