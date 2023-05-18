МИД РФ заявил о продлении зерновой сделки до 17 июля без каких-либо изменений
Таким образом, она будет действовать почти год с момента подписания, с 22 июля 2022 года
18 мая 2023, 22:55, ИА Амител
Российская сторона подтвердила продление зерновой сделки до 17 июля включительно без внесения каких-либо изменений. Как сообщает ТАСС, об этом заявили в МИД РФ.
60-дневный срок прошлого продления инициативы истёк сегодня, 18 мая. Москва ответила на просьбы, в первую очередь, турецких партнёров, и подтвердила её продление ещё на два месяца. Таким образом, она будет действовать почти год с момента подписания, с 22 июля 2022 года.
РФ также отмечает, что до сих пор выполняется только черноморская инициатива, за исключением экспорта аммиака, и конкретный прогресс по меморандуму Россия – ООН отсутствует. Кроме того, сохраняется и проблема с гуманитарной составляющей – украинское зерно поставляется преимущественно в развитые страны, в том числе и на рынок Европы.
15:29:40 19-05-2023
Ничего нового. Постоянно все во вред стране и народу но во благо мировому сионистскому глобализму ведущему войну на уничтожение России и народа и поставляющему оружие расистско нацистскому террористическому киевскому правящему режиму за оплату зерном, вывоз которого разрешает Путин, позволяя врагам особо эффективно убивать наших воинов из оружия оплаченного также и этим зерном