МИД РФ заявил о продлении зерновой сделки до 17 июля без каких-либо изменений

Таким образом, она будет действовать почти год с момента подписания, с 22 июля 2022 года

18 мая 2023, 22:55, ИА Амител

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Российская сторона подтвердила продление зерновой сделки до 17 июля включительно без внесения каких-либо изменений. Как сообщает ТАСС, об этом заявили в МИД РФ.

60-дневный срок прошлого продления инициативы истёк сегодня, 18 мая. Москва ответила на просьбы, в первую очередь, турецких партнёров, и подтвердила её продление ещё на два месяца. Таким образом, она будет действовать почти год с момента подписания, с 22 июля 2022 года.

РФ также отмечает, что до сих пор выполняется только черноморская инициатива, за исключением экспорта аммиака, и конкретный прогресс по меморандуму Россия – ООН отсутствует. Кроме того, сохраняется и проблема с гуманитарной составляющей – украинское зерно поставляется преимущественно в развитые страны, в том числе и на рынок Европы.