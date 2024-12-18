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МИД: Россия ответит на незаконные санкции ЕС

Захарова отметила, что санкции носят противоправный характер

18 декабря 2024, 16:45, ИА Амител

Российский флаг / Фото: unsplash.com
Российский флаг / Фото: unsplash.com

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что принятый ЕС 15-й пакет антироссийских санкций наносит удар по глобальной энергетической безопасности и является незаконным. Об этом сообщает ТАСС.

"Эти меры носят противоправный, незаконный характер. Они направлены как против российских, так и зарубежных экономических операторов и общественных деятелей", – подчеркнула Захарова.

По ее словам, решения ЕС создают дополнительные риски для глобальной энергетической безопасности и стабильности мировых экономических связей.

Захарова отметила, что Россия проанализирует ущерб от санкций и примет меры.

"Ответные шаги на нелегитимные антироссийские действия Евросоюза не заставят себя ждать", – сказала она.

ЕС включил в санкционный список 54 человека и 30 компаний из России, Китая и КНДР.

Сергей Лавров / Фото: Министерство иностранных дел РФ

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европа санкции МИД

Комментарии 5

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Гость

16:51:46 18-12-2024

Смешно

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Гость

17:01:22 18-12-2024

Незаконные - лишнее слово

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Гость

19:28:36 18-12-2024

Чем ответит? Зверствами импортозамещателей?
Молоко ещё сильнее не будет прописать, сыры не плесневеть, с колбасой мясо даже рядом не ложмть, а химозная курчтина при разморозке в жижу превращаться??.

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Гость.

07:56:03 19-12-2024

Хорошо сказал про курятину.В жижу не превращается у меня, но до полстакана воды выливается.Когда начинаю разделывать куру, независимо от производителя, чумею от количества воды. Похоже, что это работа не столько производителей курятины, сколько от торговых организаций. Их прижимают всякими контролями, они ищут новые пути обогащения.

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Гость

09:16:24 19-12-2024

Це эуропа даже за прямую вовлеченность в военные действия что-то обратку не сильно чувствует. А что до обратки санкционной им вообще плевать походу.

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