МИД: Россия ответит на незаконные санкции ЕС

Захарова отметила, что санкции носят противоправный характер

18 декабря 2024, 16:45, ИА Амител

Российский флаг / Фото: unsplash.com

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что принятый ЕС 15-й пакет антироссийских санкций наносит удар по глобальной энергетической безопасности и является незаконным. Об этом сообщает ТАСС.

"Эти меры носят противоправный, незаконный характер. Они направлены как против российских, так и зарубежных экономических операторов и общественных деятелей", – подчеркнула Захарова.

По ее словам, решения ЕС создают дополнительные риски для глобальной энергетической безопасности и стабильности мировых экономических связей.

Захарова отметила, что Россия проанализирует ущерб от санкций и примет меры.

"Ответные шаги на нелегитимные антироссийские действия Евросоюза не заставят себя ждать", – сказала она.

ЕС включил в санкционный список 54 человека и 30 компаний из России, Китая и КНДР.