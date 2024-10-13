Врач назвал причину частого появления перхоти

Если она беспокоит вас, стоит обратиться к врачу

13 октября 2024, 12:51, ИА Амител

Волосы / Фото: pxhere.com/ru/photo/352

Причин перхоти множество, но чаще всего ее вызывают грибы рода Malassezia, которые есть у большинства людей. При нарушении защитного кожного барьера они проникают глубже в кожу и оказывают патологическое воздействие. Об этом "Газете.ru" рассказала руководитель Центра медицинской косметологии и дерматологии АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Екатерина Анпилогова.

Перхоть может быть вызвана агрессивными средствами для волос, снижением иммунитета, стрессом, себорейным дерматитом, экземой, контактным дерматитом, псориазом и стригущим лишаем. Точную причину определит врач.

Если проявления перхоти легкие, можно попробовать справиться с ней деликатными шампунями против перхоти, снижающими выработку себума. При сильном зуде и покраснении кожи головы используют лечебные средства местного воздействия с пиритионом цинка, дегтем, салициловой кислотой, сульфидом селена, кетоконазолом, флуоцинолоном.

Лечение перхоти не быстрое, нельзя наносить слишком много лечебных шампуней и кондиционеров, чтобы не пересушить кожу. При трудностях с лечением следует обратиться к дерматологу.