Врач назвал причину частого появления перхоти
Если она беспокоит вас, стоит обратиться к врачу
13 октября 2024, 12:51, ИА Амител
Причин перхоти множество, но чаще всего ее вызывают грибы рода Malassezia, которые есть у большинства людей. При нарушении защитного кожного барьера они проникают глубже в кожу и оказывают патологическое воздействие. Об этом "Газете.ru" рассказала руководитель Центра медицинской косметологии и дерматологии АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Екатерина Анпилогова.
Перхоть может быть вызвана агрессивными средствами для волос, снижением иммунитета, стрессом, себорейным дерматитом, экземой, контактным дерматитом, псориазом и стригущим лишаем. Точную причину определит врач.
Если проявления перхоти легкие, можно попробовать справиться с ней деликатными шампунями против перхоти, снижающими выработку себума. При сильном зуде и покраснении кожи головы используют лечебные средства местного воздействия с пиритионом цинка, дегтем, салициловой кислотой, сульфидом селена, кетоконазолом, флуоцинолоном.
Лечение перхоти не быстрое, нельзя наносить слишком много лечебных шампуней и кондиционеров, чтобы не пересушить кожу. При трудностях с лечением следует обратиться к дерматологу.
13:12:40 13-10-2024
Я как лес на мне растут грибы
15:34:38 13-10-2024
А мыться если?
18:53:05 13-10-2024
Musik (15:34:38 13-10-2024) А мыться если? ...
Местные жители этого не любят. Ни мыться, ни одежду нормально стирать.
09:17:05 14-10-2024
Гость (18:53:05 13-10-2024) Местные жители этого не любят. Ни мыться, ни одежду норм... логика есть, конечно.
в теплотрассе вообще жить удобно.
даже сериал по ОРТ был - ЛедиБомж.
окружающие правда не ободряют, но ...