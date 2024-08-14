Мигель проиграл свое имя в суде

Дело выиграл продавец из Пятигорска

14 августа 2024, 15:45, ИА Амител

Молоток судьи / Фото: pxhere.com/ru/photo/738487

Известный российский хореограф и шоумен Мигель в суде проиграл свое имя. Об этом сообщает Shot.

По информации телеграм-канала, 42-летний Сергей Шестеперов (настоящее имя) судился с продавцом шуб из Пятигорска. Мгер Гянджумян по итогам разбирательства сохранил за собой право называть магазин MIGEL.

Отметим, что Мигель вступил в спор не просто так. Он хотел зарегистрировать товарный знак MIGEL для бизнеса, но, как оказалось, это наименование было занято с 2012 года.