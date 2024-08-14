Мигель проиграл свое имя в суде
Дело выиграл продавец из Пятигорска
14 августа 2024, 15:45, ИА Амител
Молоток судьи / Фото: pxhere.com/ru/photo/738487
Известный российский хореограф и шоумен Мигель в суде проиграл свое имя. Об этом сообщает Shot.
По информации телеграм-канала, 42-летний Сергей Шестеперов (настоящее имя) судился с продавцом шуб из Пятигорска. Мгер Гянджумян по итогам разбирательства сохранил за собой право называть магазин MIGEL.
Отметим, что Мигель вступил в спор не просто так. Он хотел зарегистрировать товарный знак MIGEL для бизнеса, но, как оказалось, это наименование было занято с 2012 года.
15:57:26 14-08-2024
В смысле он подал иск "Отдайте мне "логин", я тоже хочу"!
15:59:07 14-08-2024
"Сережа?! он Сережа?!"
кто всякую фигню на Ютупчике смотрит, тот поймет)
21:29:50 14-08-2024
L на Y заменить - и все в норме для Шестеперова