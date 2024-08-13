Shot: Долина продала свою квартиру и отдала мошенникам более 100 млн рублей
Сегодня утром в ее ЖК пришли неизвестные, которые назвали себя новыми собственниками
13 августа 2024, 17:15, ИА Амител
Мошенники развели певицу Ларису Долину. Как сообщает Telegram-канал Shot, она сама продала квартиру в Москве и перевела деньги неизвестным — более 100 млн рублей.
Напомним, что сегодня утром в квартиру народной артистки приехали пять человек, которые назвали себя новыми собственниками. Площадь недвижимости составляет 236 квадратных метра, а примерная стоимость — около 150 млн рублей. Охранники сообщили в полицию о попытке незаконного проникновения в элитный ЖК и заблокировали все выходы. Их задержали — следователи проводят допросы.
Точная сумма сделки пока неизвестная. Правоохранительные органы также разыскивают мошенников, которые обманули исполнительницу.
18:15:29 13-08-2024
Да понятно было всё с этой дамой
18:41:29 13-08-2024
бабка уже туго соображает
10:11:59 14-08-2024
Так новые собственники тоже мошенникам деньги перевели?