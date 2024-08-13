Shot: Долина продала свою квартиру и отдала мошенникам более 100 млн рублей

Сегодня утром в ее ЖК пришли неизвестные, которые назвали себя новыми собственниками

13 августа 2024, 17:15, ИА Амител

Лариса Долина / Фото: kino-teatr.ru

Мошенники развели певицу Ларису Долину. Как сообщает Telegram-канал Shot, она сама продала квартиру в Москве и перевела деньги неизвестным — более 100 млн рублей.

Напомним, что сегодня утром в квартиру народной артистки приехали пять человек, которые назвали себя новыми собственниками. Площадь недвижимости составляет 236 квадратных метра, а примерная стоимость — около 150 млн рублей. Охранники сообщили в полицию о попытке незаконного проникновения в элитный ЖК и заблокировали все выходы. Их задержали — следователи проводят допросы.

Точная сумма сделки пока неизвестная. Правоохранительные органы также разыскивают мошенников, которые обманули исполнительницу.