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Shot: Долина продала свою квартиру и отдала мошенникам более 100 млн рублей

Сегодня утром в ее ЖК пришли неизвестные, которые назвали себя новыми собственниками

13 августа 2024, 17:15, ИА Амител

Лариса Долина / Фото: kino-teatr.ru
Лариса Долина / Фото: kino-teatr.ru

Мошенники развели певицу Ларису Долину. Как сообщает Telegram-канал Shot, она сама продала квартиру в Москве и перевела деньги неизвестным — более 100 млн рублей.

Напомним, что сегодня утром в квартиру народной артистки приехали пять человек, которые назвали себя новыми собственниками. Площадь недвижимости составляет 236 квадратных метра, а примерная стоимость — около 150 млн рублей. Охранники сообщили в полицию о попытке незаконного проникновения в элитный ЖК и заблокировали все выходы. Их задержали — следователи проводят допросы.

Точная сумма сделки пока неизвестная. Правоохранительные органы также разыскивают мошенников, которые обманули исполнительницу.

Происшествия культура Мошенники

Комментарии 3

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Гость

18:15:29 13-08-2024

Да понятно было всё с этой дамой

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гость

18:41:29 13-08-2024

бабка уже туго соображает

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Гость

10:11:59 14-08-2024

Так новые собственники тоже мошенникам деньги перевели?

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