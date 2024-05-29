Миграционная убыль населения в Алтайском крае ускорилась почти в три раза

За три месяца 2023 года регион покинули 237 человек, а за аналогичный период этого — 642

29 мая 2024, 17:16, ИА Амител

Чемоданы / Фото: unsplash.com

За первый квартал 2024 года миграционная убыль населения в Алтайском крае ускорилась в три раза. По данным Алтайкрайстата, за аналогичный период прошлого года показатель составил 237 человек, а в этом году – 642.

Всего с января по март в край прибыло 4407 человек, а уехало – 5049. В 2023 году оба показатели были выше: 5055 и 5292 человека соответственно.

Внутри Алтайского края место жительства сменили 6114 человек, что меньше, чем в прошлом году, – 6516. Межрегиональная убыль составила 773 жителя, что на 102 человека меньше.

Вместе с тем в регионе все так же отмечается положительная международная миграция. За три месяца 2024 года в регион прибыло 1158 иностранцев, а убыло – 1027. Вместе с тем в прошлом году миграционный прирост был выше на 707. Почти все иностранные граждане прибыли из стран СНГ.