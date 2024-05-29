Миграционная убыль населения в Алтайском крае ускорилась почти в три раза
За три месяца 2023 года регион покинули 237 человек, а за аналогичный период этого — 642
29 мая 2024, 17:16, ИА Амител
За первый квартал 2024 года миграционная убыль населения в Алтайском крае ускорилась в три раза. По данным Алтайкрайстата, за аналогичный период прошлого года показатель составил 237 человек, а в этом году – 642.
Всего с января по март в край прибыло 4407 человек, а уехало – 5049. В 2023 году оба показатели были выше: 5055 и 5292 человека соответственно.
Внутри Алтайского края место жительства сменили 6114 человек, что меньше, чем в прошлом году, – 6516. Межрегиональная убыль составила 773 жителя, что на 102 человека меньше.
Вместе с тем в регионе все так же отмечается положительная международная миграция. За три месяца 2024 года в регион прибыло 1158 иностранцев, а убыло – 1027. Вместе с тем в прошлом году миграционный прирост был выше на 707. Почти все иностранные граждане прибыли из стран СНГ.
17:31:20 29-05-2024
Миграция растет, падеж населения тоже растет. Скоро будет - ау! Люди, а в ответ тишина.
18:18:44 29-05-2024
Ой! А кто же в этом виноват!?...
22:04:46 29-05-2024
Гость (18:18:44 29-05-2024) Ой! А кто же в этом виноват!?...... Понятно кто! Мужики!
18:19:55 29-05-2024
Устали мешки с деньгами таскать, уехали от хорошей жизни.
19:09:58 29-05-2024
А власти края не видят?! Жилье снять невозможно,про КУПИТЬ вообще молчу.
15:18:32 30-05-2024
Гость (19:09:58 29-05-2024) А власти края не видят?! Жилье снять невозможно,про КУПИТЬ в... Чем больше строят, тем дороже жилье. Интересно, кто его покупает, если жилья все больше и больше, а населения все меньше и меньше..
19:26:39 30-05-2024
Гость (15:18:32 30-05-2024) Чем больше строят, тем дороже жилье. Интересно, кто его поку... те, у кого много денег. в моем окружении у людей по 10 квартир и еще покупают. Капитализм же
21:52:57 30-05-2024
Гость (15:18:32 30-05-2024) Чем больше строят, тем дороже жилье. Интересно, кто его поку... Мигранты насобирают социальных выплат и вносят первоначальный взнос. Тут один рассказывал, как он сюда жену перевез с детьми, потом стариков своих, напокупал всяких липовых справок, гражданство, паспорт, права... на основании всего этого ему там социалочка начала капать ого-го (мат капитал, пенсии, прочие выплаты) - вот и квартира у него в кармане
15:59:49 30-05-2024
Гость (19:09:58 29-05-2024) А власти края не видят?! Жилье снять невозможно,про КУПИТЬ в... Вы будете весело хохотаться, в том же пресловутом Питере дешевле купить в строящемся доме однушку в городе, чем у нас сарай.
19:35:56 29-05-2024
В 10 раз больше уехали1 Просто не все пока отменили регистрацию здесь.
20:27:06 29-05-2024
Ммм, прибыть миграционная… к нам приезжают иностранцы. А можно уточнить из каких иностранных государств? Звучит красиво , но мы же знаем, что Таджикистан это тоже иностранное государство
08:12:31 30-05-2024
Аллочка (20:27:06 29-05-2024) Ммм, прибыть миграционная… к нам приезжают иностранцы. А мож... В последнем предложении про государства все написано:"Почти все иностранные граждане прибыли из стран СНГ".
09:24:49 30-05-2024
Аллочка (20:27:06 29-05-2024) Ммм, прибыть миграционная… к нам приезжают иностранцы. А мож... В нашем садоводстве эти "иностранцы" активно скупают участки и застраивают домами по 2-3 на участке. Посадок минимум.
20:51:14 29-05-2024
Пора и крепостное право вводить.
08:55:46 30-05-2024
Мало уезжают, пробки вечерние то не убывают
13:30:03 30-05-2024
Гость (08:55:46 30-05-2024) Мало уезжают, пробки вечерние то не убывают... Кредиты за утиль ещё не отдали.
09:42:29 30-05-2024
Вместе с тем в регионе все так же отмечается положительная международная миграция. За три месяца 2024 года в регион прибыло 1158 иностранцев - а это так власти решили брототься с естественной убылью населения и поднятием демографии, а они нам нужны эти иностранцы, как и тараканы?
11:48:22 30-05-2024
гость (09:42:29 30-05-2024) Вместе с тем в регионе все так же отмечается положительная м... Властям по барабану на этническую картину. На яхте не стоит печать, на чьи деньги она куплена.
11:57:15 30-05-2024
Может в Москву поехали, а ее Трамп разбомбить угрожает