Ковид, ВОВ и 90-е. Томенко - о том, почему в Алтайском крае падает рождаемость
Край ежегодно бьет антирекорды по количеству новорожденных
14 мая 2024, 10:30, ИА Амител
Снижение рождаемости – естественный демографический процесс, который не остановить материнским капиталом и другими мерами поддержки семей. Об этом заявил губернатор региона Виктор Томенко в интервью "Атмосфере", комментируя ежегодное снижение числа новорожденных в регионе.
Глава региона поделился цифрами: если в 2018-м в регионе родилось 23,4 тысячи детей, то в 2022 и 2023 годах их число составило уже 17,5 и 16,6 тысячи соответственно. При этом тренд на снижение рождаемости накрыл всю Россию: в 2018 году в стране на свет появилось 1,6 миллиона детей, в 2023-м – около 1,3 миллиона, отметил Томенко.
"Есть базовые вещи, в силу которых идет снижение рождаемости, – демографические ямы, наложение периода Великой Отечественной войны на 90-е годы и так далее. Есть другие факторы, начиная от ковида и других похожих обстоятельств. Понимаем, что вся страна попала в какие-то обстоятельства, когда идет снижение рождаемости. То, что происходит в Алтайском крае, это не что-то из ряда вон выходящее", – заверил он.
При этом материнский капитал и другие подобные стимулирующие меры не решат ситуацию, уверен глава региона.
"Демографические законы изменить достаточно сложно. Какие бы меры мы ни принимали – материнский капитал, всесторонняя поддержка семьи, поддержка семей с детьми – это только лишь позволяет нам поддерживать ситуацию. Но коренным образом ее не поменять", – заверил Томенко.
В 2010-х годах в крае рождалось до 30 тысяч детей, вспомнил Виктор Томенко. По его словам, очередной подъем рождаемости произойдет тогда, когда в фертильный возраст войдет большее количество мужчин и женщин.
10:41:26 14-05-2024
Чтобы корова меньше ела и давала больше молока, ее нужно меньше кормить и больше доить
10:42:57 14-05-2024
Ответ очевиден. Молодёж бежит с Алтая. Причины всем понятны.
10:44:43 14-05-2024
Пока не будет веры в завтрашний день.пока не наладится в стране порядок.начнут вкладываться в страну.так и будет.Смешно про ВОВ. В Барнауле -то в новостройках нет ни парков.родители с еолесками вдоль дорог гуляют.старые парки частично застроены...
10:45:35 14-05-2024
в какие-то --- и правда, в какие? Может количество молодых мужчин снизилось почему-то? Как бы эту проблему решить
10:55:47 14-05-2024
Сейчас должны рожать те, кто родился в нулевые уже при путине, а не в 90-е. кто вырыл демографическую яму? уж не те ли люди, которые рулят последние 20 с лишним лет?
11:03:42 14-05-2024
Гость (10:55:47 14-05-2024) Сейчас должны рожать те, кто родился в нулевые уже при путин... Сначала безработицу загнали в подполье так, что она почти нулевая, а потом население сделали внутренними мигрантами
11:07:53 14-05-2024
Гость (10:55:47 14-05-2024) Сейчас должны рожать те, кто родился в нулевые уже при путин... кто родился в нулевые -- а в нулевые рожали те, кто родился в 70-е. А в 70-е рожали те, кто родился в 50-е, сразу после ВОВ, их родилось сильно меньше
10:58:48 14-05-2024
Материнский капитал уже ничего не решает при текущей стоимости квартир. Был бы он 30% от стоимости трех комнатной, другой вопрос. Раньше хотел брать 4-x комнатную квартиру, а сейчас даже и не думаю, хотя зарабатываю достаточно не плохо
11:03:14 14-05-2024
Эка они крутят, каким концом хотят, таким и поворачивают.
Повысилась рождаемость - это из-за мат капитала, а не потому, что бебибумеры начала 80-х рожали. Зато столько денег в пенсионный общак, т.е фонд загнали. И взять те деньги нарожавшим - та ещё задача.
Снизилась рождаемость - это ВОВ и 90-е виноваты, яма демографическая. И мат.капитал не помогает, оказывается.
Просто фертильный молодняк, у кого родители в состоянии хотя бы билет в один конец купить, уезжают сразу после школы (а часто ещё школьниками) туда, где, оказывается, все нормально потом с рождаемостью. Просто не хотят жить тут, нет тут перспектив, хотя и природа красивая.
09:29:23 15-05-2024
Гость (11:03:14 14-05-2024) Эка они крутят, каким концом хотят, таким и поворачивают.
11:05:35 14-05-2024
Правильно дети 2000-х не хотят рожать. Кто дал им в руки оружие? Кому рожать? Для армии воинов? На Шевченко 170 не протолкнуться, кто этих работников завозит? Зачем они? Где стабильность или за зп в мрот надо рожать?
09:31:23 15-05-2024
Гость (11:05:35 14-05-2024) Правильно дети 2000-х не хотят рожать. Кто дал им в руки ору... Дети 2000-х не хотят рожать, потому что выросло общество потребителей, хотят для себя пожить лет до 40. А потом кого-нибудь родят, с помощью медицины, может быть.
11:11:59 14-05-2024
О какой рождаемости может идти речь. Нет уверенности в завтрашнем дне. В каждом доме открыли пивнушки. Почему об этом молчим. Добрые парни погибают защищая нас. Какого качества продукты. И снова ни слова. А цены на детские товары. Только на словах забота, а на деле совершенно другая картина.
11:15:10 14-05-2024
Что вы ноете? Власти тут совсем ни при чём. Неужели не понятно?
11:31:26 14-05-2024
Гость (11:15:10 14-05-2024) Что вы ноете? Власти тут совсем ни при чём. Неужели не понят... здесь все при чём! и власти в первую голову! ведь это власть рулит, куда обществу идти и куда оно идет, кому жить и жировать, а кому выживать!
12:08:30 14-05-2024
Гость (11:31:26 14-05-2024) здесь все при чём! и власти в первую голову! ведь это власть... Да Вы что? Неужели кто то начинает думать?
12:40:29 14-05-2024
Гость (12:08:30 14-05-2024) Да Вы что? Неужели кто то начинает думать?... Не, показалось
11:25:02 14-05-2024
это только лишь позволяет нам поддерживать --- если это раз в 10 увеличить, еще лучше позволит. Другое дело, что это не реально, это раз. А второе, есть, например, среднеазиаты, рожающие в 10 раз больше без всякой поддержки. Хотят и рожают. Почему интересно
11:27:01 14-05-2024
Сейчас такие осмысленные девушки, рожать хотят только в случае, если мужчина будет хорошо обеспечивать семью. Мужчина, у которого доход 50 тыс. руб. в месяц, по словам девушек, не сможет обеспечить семью даже с одним ребенком.
11:42:15 14-05-2024
Гость (11:27:01 14-05-2024) Сейчас такие осмысленные девушки, рожать хотят только в случ...
раздели 50 на 3 на период декрета девушки
11:44:21 14-05-2024
Гость (11:27:01 14-05-2024) Сейчас такие осмысленные девушки, рожать хотят только в случ...
Вот ужас-то! Люди, хлебнувшие в детстве все прелести 90х гг, не хотят растить собственных детей в бедности. Вот какие бабы меркантильные пошли нынче...
13:26:38 14-05-2024
Гость (11:44:21 14-05-2024) Вот ужас-то! Люди, хлебнувшие в детстве все прелести 90х...
а зачем? типы мы страдали на хлебе с картошкой выжили, и вы проживете, детишки? к чему этот эгоизм? если уж рожать, то ответственно относиться в первую очередь к ребенку и его будущему. а не хотелкам государства
12:00:11 14-05-2024
Гость (11:27:01 14-05-2024) Сейчас такие осмысленные девушки, рожать хотят только в случ... Заминусовали комментарий, а если честно, есть желающие девушки построить семью и стать мамой при таком финансовом положении? Безусловно, мужчина должен обеспечивать, но больше не платят в АК. А девушки то сами что? Одно местечко то голое, вложится в образование ячейки общества не могут и не хотят. Ценности изменились, как и девушки
11:38:09 14-05-2024
Маткапитал ввели с 2007 года. И рост рождаемости был после этих цифр. До 2007 по всей стране (спасибо демократам и Ельцину) шло снижение рождаемости. Сейчас тем, кто родился после 2007 года 17 и меньше лет. Они еще не рожают детей. А рожают те, кто родился в период демографической ямы. Сколько бы кто ни говорил, по пять штук они не родят. Вот когда рожденные после маткапитала войдут в возраст, начнется подъем рождаемости. Но! Примерно через 20 лет опять все повторится - тех, кто рождался от родителей из "демографической ямы" будет опять мало. Таковы результаты демократических реформ и лихих 90-х.
Ну и как, по-вашему, крикуны, на это Томенко повлиять может?
11:38:37 14-05-2024
А если при рождении первенца давать семье однушку в социалку,при втором-двушку,при третьем- трёшку (и её уже можно бесплатно приватизировать). Да плюс добавить на каждого ребёнка ежемесячной социалочки- может и выправится ситуёвина? Средства? Тимурки Иванова миллиарда взяток должно хватить на 100 квартир минимум. А сколько тех "Тимурок" в стране?
12:02:31 14-05-2024
Утопист (11:38:37 14-05-2024) А если при рождении первенца давать семье однушку в социалку... золотые слова
11:45:50 14-05-2024
А про Куликовскую битву -забыл?
12:52:02 14-05-2024
"А если при рождении первенца давать семье однушку в социалку,при втором-двушку,при третьем- трёшку (и её уже можно бесплатно приватизировать)"
Мысль прекрасная, НО КТО за это платить будет? Государство? оно живет за счет налогов бизнеса. Бизнес - он живет за счет населения. Т.е. тогда надо готовится к повышению налогов, уменьшению или прекращению индексации зарплат. Деньги не из откуда не возьмутся.
13:17:56 14-05-2024
ОО (12:52:02 14-05-2024) "А если при рождении первенца давать семье однушку в социалк... За продажу газа, нефти, не, оттуда нельзя брать народное достояние?!
13:42:03 14-05-2024
ОО (12:52:02 14-05-2024) "А если при рождении первенца давать семье однушку в социалк... Даже оттуда: государство субсидирует банки,чтобы они выдали эти деньги вам на ипотеку,но уже со своим процентом. Причём сомневаюсь,что обслуживание кредита банком обходится последнему в 10 %. А нельзя-ли напрямую государству купить у застройщика квартиры по его (государства) цене и качеству? И застройщики будут только в ладошечки хлопать от счастья- на много лет работой обеспечены!
12:16:26 15-05-2024
Утопист (13:42:03 14-05-2024) Даже оттуда: государство субсидирует банки,чтобы они выдали ... Банки печатают деньги, а не государство. Приходит клиент, берет оброк на 15-30 лет, что за это время выплатить такую то сумму с таки то процентом, банки посылают добро на " печатный" станок. И вуаля деньги из воздуха. И преференции опять таки получают ростовщики и их обслуга. Основная сумма которую будет платить заемщик не стоимость жилья, а обслуживание долга ростовщикам и сверхприбыли застройщику. Если убрать жирную прокладку паразитов, то жилье значительно станет доступнее.
14:14:03 14-05-2024
ОО (12:52:02 14-05-2024) "А если при рождении первенца давать семье однушку в социалк... Государство? оно живет за счет налогов бизнеса --- нет, эти налоги, примерно процентов 20 от бюджета. Остальные примерно 80 % за счет долей в бюджетообразующих предприятиях, типа нефтегазовой, металлургической, лесной, транспортной и даже военной промышленности. Там где более 50 % акций принадлежит государству. А при социализме все предприятия принадлежали государству, но управлять в этом случае было трудно, много было нерентабельных
21:08:38 14-05-2024
ОО (12:52:02 14-05-2024) "А если при рождении первенца давать семье однушку в социалк... А маткапитал отккда? Почему его платят приезжим мигрантам? Это мои пенсионные отчисления, которы Путин не индекструет уже 10 лет! И добавили 5 лет до пенсии. До которой сколько не дожило не только после 50- и но и молодых парней, коих на мобилизацию тот же губернатор в первых рядах согнал.
09:33:59 15-05-2024
ОО (12:52:02 14-05-2024) "А если при рождении первенца давать семье однушку в социалк... Квартиры-то раздавать можно, только эти многодетные даже квартплату вносить не будут.
13:19:25 14-05-2024
Места в садике не дал и пришлось отправлять сына в платный. В итоге 120 тысяч в год отдали, в 2015 году. Надеюсь сейчас лучше стало. Причем местные чинушы ушлые были - вроде как есть закон с 3 лет давать всем садик, ну они его дали, но на 2 часа в день и на другом конце города.
15:03:02 14-05-2024
Гость (13:19:25 14-05-2024) Места в садике не дал и пришлось отправлять сына в платный. ... кроме новостроек, все сады полупустые или закрываются
15:08:34 14-05-2024
Гость (13:19:25 14-05-2024) Места в садике не дал и пришлось отправлять сына в платный. ... Старший родился в 2002 году в 3 года пошел в садик. Идти метров 700 от дома. Младший родился в 2012 году. В 3 года пошел в садик. Но идти пришлось немного дальше. Метров на 200.
13:28:52 14-05-2024
"За продажу газа, нефти, не, оттуда нельзя брать народное достояние?!" - так это и есть бизнес..., кто в этом виноват - надо смотреть в 80x-90x, те кто верил, что частное лучше государственного и они от части правы, но не во всём..
13:51:32 14-05-2024
КАПИТАЛИЗМ - Зло!!!
13:53:44 14-05-2024
Какой рожать, выспаться бы нормально для начала.
Весь вечер и всю ночь за окном автогонщики и мотокциклисты, утром - прогревашки, днём паркуются арендаторы соседних офисов,
как в таком хаосе кого-то рожать?
ГИБДД просто не работает.
Наведите порядок в городе хотя бы относительно ночного шума, и будет вам бэби-бум.
15:08:05 14-05-2024
Энтер (13:53:44 14-05-2024) Какой рожать, выспаться бы нормально для начала.Весь веч... ну вот и виноватого нашли- ГИБДД.
все, расходимся)
15:46:17 14-05-2024
Отменяйте алименты, рождаемость повысится. Сейчас страшно к бабе подойти и начать что-нибудь с ней делать полезное.
17:21:59 14-05-2024
Жилье стало фактически недоступным для моложой семьи. Поддержали застройщиков льготной ипотекой на новостройки - получили обратный эффект в виде завышенной стоимости.