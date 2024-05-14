Ковид, ВОВ и 90-е. Томенко - о том, почему в Алтайском крае падает рождаемость

Край ежегодно бьет антирекорды по количеству новорожденных

14 мая 2024, 10:30, ИА Амител

Виктор Томенко / Фото: Екатерина Смолихина

Снижение рождаемости – естественный демографический процесс, который не остановить материнским капиталом и другими мерами поддержки семей. Об этом заявил губернатор региона Виктор Томенко в интервью "Атмосфере", комментируя ежегодное снижение числа новорожденных в регионе.

Глава региона поделился цифрами: если в 2018-м в регионе родилось 23,4 тысячи детей, то в 2022 и 2023 годах их число составило уже 17,5 и 16,6 тысячи соответственно. При этом тренд на снижение рождаемости накрыл всю Россию: в 2018 году в стране на свет появилось 1,6 миллиона детей, в 2023-м – около 1,3 миллиона, отметил Томенко.

"Есть базовые вещи, в силу которых идет снижение рождаемости, – демографические ямы, наложение периода Великой Отечественной войны на 90-е годы и так далее. Есть другие факторы, начиная от ковида и других похожих обстоятельств. Понимаем, что вся страна попала в какие-то обстоятельства, когда идет снижение рождаемости. То, что происходит в Алтайском крае, это не что-то из ряда вон выходящее", – заверил он.

При этом материнский капитал и другие подобные стимулирующие меры не решат ситуацию, уверен глава региона.

"Демографические законы изменить достаточно сложно. Какие бы меры мы ни принимали – материнский капитал, всесторонняя поддержка семьи, поддержка семей с детьми – это только лишь позволяет нам поддерживать ситуацию. Но коренным образом ее не поменять", – заверил Томенко.

В 2010-х годах в крае рождалось до 30 тысяч детей, вспомнил Виктор Томенко. По его словам, очередной подъем рождаемости произойдет тогда, когда в фертильный возраст войдет большее количество мужчин и женщин.