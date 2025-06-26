Мигранта обвинили в изнасиловании девушки из Барнаула, поехавшей с ним в лес "попить пиво"

Обвиняемый утверждает, что было два половых акта с девушкой и оба по обоюдному согласию

26 июня 2025, 14:40, ИА Амител

В Новосибирске заключили под стражу 20-летнего нелегального мигранта из Республики Кыргызстан по обвинению в изнасиловании 22-летней жительницы Барнаула, сообщает пресс-служба Судов общей юрисдикции Новосибирской области

"Потерпевшая приехала в гости к подруге в Новосибирск, в этот же вечер они поехали в бар. Ночью вышли на улицу и пытались вызвать такси, к ним подошел незнакомый человек, у них завязался разговор. Девушкам молодой человек показался нормальным и очень общительным. Поэтому они согласились на его предложение сесть в нему в автомобиль и продолжить общаться", - говорится в сообщении.

Они поехали в другой бар за алкоголем, там к ним присоединился друг молодого человека, который подъехал на своем автомобиле. Затем на двух автомобилях они поехали в лес, где совместно употребляли спиртное.

Ближе к утру подруга потерпевшей с присоединившимся к их компании другом обвиняемого уехали. А жительница Барнаула осталась с молодым человеком.

"В результате, со слов девушки, обвиняемый совершил изнасилование, предварительно продемонстрировав нож и высказав угрозы убийством", - рассказали в пресс-службе судов.

Обвиняемый утверждает, что было два половых акта с девушкой и оба по обоюдному согласию. Суд удовлетворил ходатайство следователя и отправил обвиняемого на два месяца под стражу.