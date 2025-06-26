Мигранта обвинили в изнасиловании девушки из Барнаула, поехавшей с ним в лес "попить пиво"
Обвиняемый утверждает, что было два половых акта с девушкой и оба по обоюдному согласию
26 июня 2025, 14:40, ИА Амител
В Новосибирске заключили под стражу 20-летнего нелегального мигранта из Республики Кыргызстан по обвинению в изнасиловании 22-летней жительницы Барнаула, сообщает пресс-служба Судов общей юрисдикции Новосибирской области
"Потерпевшая приехала в гости к подруге в Новосибирск, в этот же вечер они поехали в бар. Ночью вышли на улицу и пытались вызвать такси, к ним подошел незнакомый человек, у них завязался разговор. Девушкам молодой человек показался нормальным и очень общительным. Поэтому они согласились на его предложение сесть в нему в автомобиль и продолжить общаться", - говорится в сообщении.
Они поехали в другой бар за алкоголем, там к ним присоединился друг молодого человека, который подъехал на своем автомобиле. Затем на двух автомобилях они поехали в лес, где совместно употребляли спиртное.
Ближе к утру подруга потерпевшей с присоединившимся к их компании другом обвиняемого уехали. А жительница Барнаула осталась с молодым человеком.
"В результате, со слов девушки, обвиняемый совершил изнасилование, предварительно продемонстрировав нож и высказав угрозы убийством", - рассказали в пресс-службе судов.
Обвиняемый утверждает, что было два половых акта с девушкой и оба по обоюдному согласию. Суд удовлетворил ходатайство следователя и отправил обвиняемого на два месяца под стражу.
14:42:35 26-06-2025
В лес!? Пить пиво!!!???
Ыыыыыы...
14:56:38 26-06-2025
Гость (14:42:35 26-06-2025) В лес!? Пить пиво!!!???Ыыыыыы...... Ага, хотел пивом отделаться. Барнаульские девушки это вам не хухры-мухры.
15:02:21 26-06-2025
Гость (14:56:38 26-06-2025) Ага, хотел пивом отделаться. Барнаульские девушки это вам не... А у нее ребенку надо каждые 3 часа смесь в кипятке мутить... Торопилась домой скорее всего.
22:12:12 26-06-2025
Гость (14:42:35 26-06-2025) В лес!? Пить пиво!!!???Ыыыыыы...... Ночью, познакомившись 5 мин назад, да завсегда.... Ууууууу, щас только топор за пояс засуну))
14:50:01 26-06-2025
Вот уж чпохаца не втерпежь... Свербело или чесалось?
15:02:39 26-06-2025
Гость (14:50:01 26-06-2025) Вот уж чпохаца не втерпежь... Свербело или чесалось?... У кого, простите?😁
15:19:26 26-06-2025
думаю что там не первый и не последний кто под хвост заехал.
не понимаю смысла огород с уголовкой городить
15:23:27 26-06-2025
Очередная девица крайне низкой социальной ответственности решила еще и бабла срубить на антииммигрантских настроениях.
15:34:39 26-06-2025
Ночью, в лес, пить пиво, с мигрантом. Что могло пойти не так?
15:52:25 26-06-2025
Гость (15:34:39 26-06-2025) Ночью, в лес, пить пиво, с мигрантом. Что могло пойти не так... Еще пара тройка жен мигранта могли со свечками стоять рядом.))
16:23:05 26-06-2025
Гость (15:34:39 26-06-2025) Ночью, в лес, пить пиво, с мигрантом. Что могло пойти не так... ну чпокаться по разному можно
он по видимому ее бил и резал при соитии. Потому и заяву накатала
а вот вопрос откуда это у этого мигранта и чем он у себя там в 1990е годы занимался. Убивал поди резал и насиловал сотнями
16:35:09 26-06-2025
Гость (16:23:05 26-06-2025) ну чпокаться по разному можноон по видимому ее бил и рез... В 90-е? Судя по возрасту в 20 лет в 90-е он жил у папы в барабульках
16:41:37 26-06-2025
Гость (16:23:05 26-06-2025) ну чпокаться по разному можноон по видимому ее бил и рез... Походу понаехавшие отнимают не только работу, но и уроки математики, да?
15:37:56 26-06-2025
поехавшей с ним в лес "попить пиво" --- охренеть, похоже на развод
15:40:45 26-06-2025
Так можно кого угодно обвинить...
15:50:13 26-06-2025
Гость (15:40:45 26-06-2025) Так можно кого угодно обвинить......
Так оно и есть. Большая часть изнасилований - это которых не было.
16:40:40 26-06-2025
Гость (15:40:45 26-06-2025) Так можно кого угодно обвинить...... на это есть экспертиза. А вообще границу нараспашку для всякого говна держать во время СВО , вот это решать надо. а у нас на вьезде паспорта как сувениры раздают всем кому не попади. Своего дерьма хватает , так еще иностранное лезет.
17:26:50 26-06-2025
Если у него был нож, он мог угрожать ей. Слишком много их( мигрантов) развелось, озабоченных.Пусть проверят его.
18:20:30 26-06-2025
Гость (17:26:50 26-06-2025) Если у него был нож, он мог угрожать ей. Слишком много их( м... то есть, кроме слов "мигрант и нож", вы ничего не увидели? это слепота по состоянию здоровья или вы провокатор за деньги?
20:46:14 26-06-2025
Элен без ребят (18:20:30 26-06-2025) то есть, кроме слов "мигрант и нож", вы ничего не увидели? ... Элена, не умничай, не провоцируй других. Я его не обвиняю, я никому не судья, но защищать нелегалов , которые здесь самоуправствуют не буду. Пусть с ним разбираются и проверяют по закону.
21:46:42 28-06-2025
Элен без ребят (18:20:30 26-06-2025) то есть, кроме слов "мигрант и нож", вы ничего не увидели? ... Уехавшая подруга?
19:38:06 26-06-2025
Мигранты, большинство, врут на каждом шагу.
19:46:45 26-06-2025
Ясно в статье написано: "нелегальный мигрант", что здесь делает, зачем он здесь? Уговорил, увёз в лес и совершил. Что защищаете таких?
21:18:55 26-06-2025
Все мигранты и их адвокаты отписались?
21:53:05 26-06-2025
Она думала, что поехали по грибы, а он коварный иностранец....
22:16:32 26-06-2025
Я так и не понял. Пиво то пили?
22:24:18 26-06-2025
Гость (22:16:32 26-06-2025) Я так и не понял. Пиво то пили?... ага, из краника!
09:55:21 27-06-2025
Ночь, лес , фонарь и ожидание ...(наверное ожидала , что ей стихи Есен на будет читать). Если мед освидетельствование не покажет следов физического насилия, то девушка обязана оплатить услуги проститута и моральный ущерб, ну а если наоборот, то тУрьма мигранту.
11:47:37 27-06-2025
Нелегальный мигрант с ножом разгуливает - это нормально? Писали в каком то городе они барана на детской площадке, при детях, зарезали и разделали. Про девушек разговор отдельный, никто их не хвалит за такое поведение. Но мигранты пусть хвосты подожмут.