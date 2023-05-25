Сельчанка выдумала изнасилование, чтобы посадить знакомого, но получила срок сама

Женщина порвала на себе футболку, чтобы всё выглядело натуральнее

25 мая 2023, 18:42, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Жительница Смоленского хотела обвинить знакомого в изнасиловании, но сама получила наказание. Об этом рассказали в объединённой пресс-службе судов Алтайского края.

Полицейским женщина предъявила порванную футболку, заявив, что её якобы порвал мужчина. Также она показала им травмы на теле. Оказалось, что повреждения она получила в быту, а предмет одежды порвала сама.

Позднее сельчанка призналась, что оговорила знакомого. На суде вину признала. Её приговорили к двум годам условного срока.