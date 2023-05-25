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Сельчанка выдумала изнасилование, чтобы посадить знакомого, но получила срок сама

Женщина порвала на себе футболку, чтобы всё выглядело натуральнее

25 мая 2023, 18:42, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Жительница Смоленского хотела обвинить знакомого в изнасиловании, но сама получила наказание. Об этом рассказали в объединённой пресс-службе судов Алтайского края.

Полицейским женщина предъявила порванную футболку, заявив, что её якобы порвал мужчина. Также она показала им травмы на теле. Оказалось, что повреждения она получила в быту, а предмет одежды порвала сама.

Позднее сельчанка призналась, что оговорила знакомого. На суде вину признала. Её приговорили к двум годам условного срока.

Алтайский край Происшествия

Комментарии 2

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Гость

19:28:30 25-05-2023

Дура. Надо было девочку-подростка подговорить, мужик бы сел лет на 15, и даже если бы девочка потом созналась что оговорила. Подобных случаев полно.

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Гость

07:12:27 26-05-2023

Гость (19:28:30 25-05-2023) Дура. Надо было девочку-подростка подговорить, мужик бы сел ... Надо было девочку-подростка подговорить, мужик бы сел лет на 15 ---- Боюсь, что так и было бы. Причем если девочка скажет, что придумала это сама, сельчанка вообще была бы не при чем

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