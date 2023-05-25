Сельчанка выдумала изнасилование, чтобы посадить знакомого, но получила срок сама
Женщина порвала на себе футболку, чтобы всё выглядело натуральнее
25 мая 2023, 18:42, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Жительница Смоленского хотела обвинить знакомого в изнасиловании, но сама получила наказание. Об этом рассказали в объединённой пресс-службе судов Алтайского края.
Полицейским женщина предъявила порванную футболку, заявив, что её якобы порвал мужчина. Также она показала им травмы на теле. Оказалось, что повреждения она получила в быту, а предмет одежды порвала сама.
Позднее сельчанка призналась, что оговорила знакомого. На суде вину признала. Её приговорили к двум годам условного срока.
19:28:30 25-05-2023
Дура. Надо было девочку-подростка подговорить, мужик бы сел лет на 15, и даже если бы девочка потом созналась что оговорила. Подобных случаев полно.
07:12:27 26-05-2023
Гость (19:28:30 25-05-2023) Дура. Надо было девочку-подростка подговорить, мужик бы сел ... Надо было девочку-подростка подговорить, мужик бы сел лет на 15 ---- Боюсь, что так и было бы. Причем если девочка скажет, что придумала это сама, сельчанка вообще была бы не при чем