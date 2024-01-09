Мигрант приехал в Россию и сразу же попытался задушить маленькую девочку
Мужчину отправили в психбольницу
09 января 2024, 17:17, ИА Амител
Следственный комитет / Фото: amic.ru
Уроженец Киргизии, прибывший в Россию две недели назад, напал на малолетнюю девочку и начал ее душить, сообщает в своем Telegram-канале столичный СК.
"6 января 2024 года мужчина в одном из магазинов, расположенных на юго-востоке Москвы, напал на ранее незнакомую малолетнюю", – рассказали в ведомстве.
Возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают все обстоятельства, допрашивают очевидцев и смотрят записи с камер видеонаблюдения.
Как уточняет издание со ссылкой на источник в правоохранительных органах, сейчас мужчина находится в психиатрической больнице. Не исключено, что он был в состоянии наркотического опьянения.
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