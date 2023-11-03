Семью мигрантов выдворят из России после избиения их сыном мальчика в школе
Полицейские выяснили, что мужчина и женщина нарушили миграционное законодательство
03 ноября 2023, 09:01, ИА Амител
Семью мигрантов выдворят из России за нарушение миграционного законодательства. Как сообщает РИА Новости, они привлекли внимание правоохранительных органов после того, как их сын избил мальчика в одной из нижегородских школ.
В прошедшие выходные в Сети распространилось видео, где ученика избивает восьмиклассник. Подросток, который был старше своей жертвы, несколько раз сильно ударил мальчика, а также хватал его за горло. В региональном управлении сообщали, что инцидент произошел полтора месяца назад – в середине сентября.
Полицейские выяснили, что 41-летний иностранец нарушил правила миграционного учета, а его 34-летняя супруга уклонилась от выезда с российской территории после того, как истек законный срок ее пребывания в стране. В отношении них составили протоколы по ст. 18.8 КоАП "Нарушение иностранным гражданином правил въезда в Россию либо режима пребывания в России".
Сейчас они находятся в Центре временного содержания иностранцев. В правоохранительных органах уточнили, что семья родом из Азербайджана.
09:06:15 03-11-2023
Первая ласточка. А сколько их без документов? Раньше в М. часто видела, что сплошные проверки лиц неславянской внешности, в метро, на выходах. В этот раз никого не видела проверяющих.
10:22:13 03-11-2023
Гость (09:06:15 03-11-2023) Первая ласточка. А сколько их без документов? Раньше в М. ча... Нельзя бизнес кошмарить. А эмигранты - тоже чей-то бизнес. У нас только водителей маршруток кошмарить можно - не дай Бог будет стоять не 1 человек, а 7.
09:47:10 03-11-2023
Давно пора...
10:01:29 03-11-2023
Всех их отсюда...
10:28:32 03-11-2023
Полицейские выяснили, что мужчина и женщина нарушили миграционное законодательство. Драка в школе просто совпадение. Их бы итак выгнали.
10:48:50 03-11-2023
Гость (10:28:32 03-11-2023) Полицейские выяснили, что мужчина и женщина нарушили миграци... Нет, просто дракой в школе они привлекли внимание к своим персонам. Пробили что за ребенок, из какой семьи - а тут хоп, и легальное основание есть их выдворить. А вообще рейдов сейчас много проходит, их толпами пакуют.
11:39:18 03-11-2023
Гость (10:48:50 03-11-2023) Нет, просто дракой в школе они привлекли внимание к своим пе... а до этого будто никто не знал, что они не выехали из страны в необходимый срок? )))
11:42:42 03-11-2023
после избиения их сыном --- административный штраф, как законных представителей малолетнего правонарушителя и бабки в пользу потерпевших по гражданскому иску перед депортацией должны быть. По хорошему обобрать до нитки перед отправкой
13:53:34 03-11-2023
Плохо что нет механизма наказания и профилактики побоев. Какая разница какой национальности нападавший. Получается что если бы гражданство было оформлено вопрос вообще бы никак не решали.
20:21:04 03-11-2023
Не всё так однозначно. Была инфа, что восьмиклассник побил семиклассника за то, что он ранее избил пятиклассника. То есть азер из 8кл. заступился за младшего школьника. Зачем-то СМИ перевели эту историю в плоскость национальных отношений.
20:43:03 03-11-2023
Давно пора.Главное выдворить пожизненно.