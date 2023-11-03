Семью мигрантов выдворят из России после избиения их сыном мальчика в школе

Полицейские выяснили, что мужчина и женщина нарушили миграционное законодательство

03 ноября 2023, 09:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Семью мигрантов выдворят из России за нарушение миграционного законодательства. Как сообщает РИА Новости, они привлекли внимание правоохранительных органов после того, как их сын избил мальчика в одной из нижегородских школ.

В прошедшие выходные в Сети распространилось видео, где ученика избивает восьмиклассник. Подросток, который был старше своей жертвы, несколько раз сильно ударил мальчика, а также хватал его за горло. В региональном управлении сообщали, что инцидент произошел полтора месяца назад – в середине сентября.

Полицейские выяснили, что 41-летний иностранец нарушил правила миграционного учета, а его 34-летняя супруга уклонилась от выезда с российской территории после того, как истек законный срок ее пребывания в стране. В отношении них составили протоколы по ст. 18.8 КоАП "Нарушение иностранным гражданином правил въезда в Россию либо режима пребывания в России".

Сейчас они находятся в Центре временного содержания иностранцев. В правоохранительных органах уточнили, что семья родом из Азербайджана.