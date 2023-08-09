Мигрант в Новосибирске сжег 10 элитных машин своего работодателя

Он обиделся на низкий уровень зарплаты

09 августа 2023, 16:15, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Новосибирске мигрант спалил десять элитных машин, которые принадлежали его работодателю. Об этом сообщает Mash Siberia.

Мужчина неофициально работал на территории частного дома гонщика Дмитрия Матвеева. Разнорабочему не понравилось то, сколько ему платит работодатель, и он решил отомстить. Взял канистру с бензином, открыл гараж, облил один из автомобилей и подпалил.

В итоге десять автомобилей сгорели, пострадали коммуникации дома и отделка гаража. На обиженного мигранта завели два уголовных дела.