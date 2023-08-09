Мигрант в Новосибирске сжег 10 элитных машин своего работодателя
Он обиделся на низкий уровень зарплаты
09 августа 2023, 16:15, ИА Амител
Фото: pxhere.com
В Новосибирске мигрант спалил десять элитных машин, которые принадлежали его работодателю. Об этом сообщает Mash Siberia.
Мужчина неофициально работал на территории частного дома гонщика Дмитрия Матвеева. Разнорабочему не понравилось то, сколько ему платит работодатель, и он решил отомстить. Взял канистру с бензином, открыл гараж, облил один из автомобилей и подпалил.
В итоге десять автомобилей сгорели, пострадали коммуникации дома и отделка гаража. На обиженного мигранта завели два уголовных дела.
16:36:48 09-08-2023
сэкономил Диман. "Не гонялся бы ты поп за дешевизной"
16:43:19 09-08-2023
Кроилово ведёт к попадалову.
16:44:22 09-08-2023
Сгорело 10 авто: два Mercedes-Benz G-Class, Bentley Bentayga, Lexus RX 450, BMW X5, Toyota Land Cruiser 300, Porsche 911 GT, Dodge Ram, Bentley Continental, Mercedes-Benz AMG GT Roadster.
16:46:11 09-08-2023
А вот нанял бы Австрийцев или Бельгийцев дешевле бы вышло.
16:50:18 09-08-2023
А Матвеева привлекут за найм без трудового договора. Было бы справедливо посадить его тоже.
17:01:24 09-08-2023
Гость (16:50:18 09-08-2023) А Матвеева привлекут за найм без трудового договора. Было бы... за что посадить? по какой статье? за какое преступление?
08:06:30 10-08-2023
Гость (17:01:24 09-08-2023) за что посадить? по какой статье? за какое преступление?... за не уплату государству налогов
08:16:57 10-08-2023
гость (08:06:30 10-08-2023) за не уплату государству налогов... Каких налогов? есть доказательства?
16:53:49 09-08-2023
ну а с мигранта взять нечего кроме немытого волосатого очка
09:17:34 10-08-2023
Гость (16:53:49 09-08-2023) ну а с мигранта взять нечего кроме немытого волосатого очка... Вы спец по очкам? Офтальмолог или как сэр Элтон Джон, коллекционер?
19:15:57 09-08-2023
На обиженного мигранта завели два уголовных дела. Может на огорченного? :)
19:41:20 09-08-2023
Мигрант отделается испугом. Сначала за него впряжется диаспора, не надолго посадят. Потом по просьбе правительства его родины отправят сидеть на родину. Там быстро выпустят. Сменит паспорт и снова в Россию, снова на заработки. Ждите.
21:31:53 09-08-2023
У вас средняя зарплата 78 тысЯч на каждого в Барнауле? ¿?? Средняя 30 тысяч.
10:50:08 10-08-2023
Мигранты-бедующее , опора и надежда для страны. Нельзя так с ними. Ну сжёг человек машины.