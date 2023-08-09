НОВОСТИПроисшествия

Мигрант в Новосибирске сжег 10 элитных машин своего работодателя

Он обиделся на низкий уровень зарплаты

09 августа 2023, 16:15, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

В Новосибирске мигрант спалил десять элитных машин, которые принадлежали его работодателю. Об этом сообщает Mash Siberia.

Мужчина неофициально работал на территории частного дома гонщика Дмитрия Матвеева. Разнорабочему не понравилось то, сколько ему платит работодатель, и он решил отомстить. Взял канистру с бензином, открыл гараж, облил один из автомобилей и подпалил.

В итоге десять автомобилей сгорели, пострадали коммуникации дома и отделка гаража. На обиженного мигранта завели два уголовных дела.

Новосибирская область Происшествия

Комментарии 14

Avatar Picture
Гость

16:36:48 09-08-2023

сэкономил Диман. "Не гонялся бы ты поп за дешевизной"

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:43:19 09-08-2023

Кроилово ведёт к попадалову.

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

16:44:22 09-08-2023

Сгорело 10 авто: два Mercedes-Benz G-Class, Bentley Bentayga, Lexus RX 450, BMW X5, Toyota Land Cruiser 300, Porsche 911 GT, Dodge Ram, Bentley Continental, Mercedes-Benz AMG GT Roadster.

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:46:11 09-08-2023

А вот нанял бы Австрийцев или Бельгийцев дешевле бы вышло.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:50:18 09-08-2023

А Матвеева привлекут за найм без трудового договора. Было бы справедливо посадить его тоже.

  22 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:01:24 09-08-2023

Гость (16:50:18 09-08-2023) А Матвеева привлекут за найм без трудового договора. Было бы... за что посадить? по какой статье? за какое преступление?

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

08:06:30 10-08-2023

Гость (17:01:24 09-08-2023) за что посадить? по какой статье? за какое преступление?... за не уплату государству налогов

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:16:57 10-08-2023

гость (08:06:30 10-08-2023) за не уплату государству налогов... Каких налогов? есть доказательства?

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:53:49 09-08-2023

ну а с мигранта взять нечего кроме немытого волосатого очка

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:17:34 10-08-2023

Гость (16:53:49 09-08-2023) ну а с мигранта взять нечего кроме немытого волосатого очка... Вы спец по очкам? Офтальмолог или как сэр Элтон Джон, коллекционер?

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:15:57 09-08-2023

На обиженного мигранта завели два уголовных дела. Может на огорченного? :)

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:41:20 09-08-2023

Мигрант отделается испугом. Сначала за него впряжется диаспора, не надолго посадят. Потом по просьбе правительства его родины отправят сидеть на родину. Там быстро выпустят. Сменит паспорт и снова в Россию, снова на заработки. Ждите.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Толяныч

21:31:53 09-08-2023

У вас средняя зарплата 78 тысЯч на каждого в Барнауле? ¿?? Средняя 30 тысяч.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

10:50:08 10-08-2023

Мигранты-бедующее , опора и надежда для страны. Нельзя так с ними. Ну сжёг человек машины.

  2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров