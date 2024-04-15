Мигранта ударили 60 раз ножом из-за 23 тысяч рублей

Нападавший также является иностранцем

15 апреля 2024, 11:32, ИА Амител

Нож / Фото: Igor Bispo / unsplash.com

В Павловске под Санкт-Петербургом мужчине нанесли более 60 колото-резаных ран из-за долга в 23 500 рублей. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщает РЕН ТВ, убийство произошло 11 апреля в СНТ "Звездочки".

По словам источника издания, после расправы злоумышленник взял телефон убитого и перевел через приложение банка задолженность на свой счет.

"И убийца, и жертва – приезжие из ближнего зарубежья. На территории Ленобласти они жили без регистрации. При этом убийца еще и безработный", – сказано в публикации.

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