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Мигранта ударили 60 раз ножом из-за 23 тысяч рублей

Нападавший также является иностранцем

15 апреля 2024, 11:32, ИА Амител

Нож / Фото: Igor Bispo / unsplash.com
Нож / Фото: Igor Bispo / unsplash.com

В Павловске под Санкт-Петербургом мужчине нанесли более 60 колото-резаных ран из-за долга в 23 500 рублей. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщает РЕН ТВ, убийство произошло 11 апреля в СНТ "Звездочки".

По словам источника издания, после расправы злоумышленник взял телефон убитого и перевел через приложение банка задолженность на свой счет.

"И убийца, и жертва – приезжие из ближнего зарубежья. На территории Ленобласти они жили без регистрации. При этом убийца еще и безработный", – сказано в публикации.

Накануне в Москве на стройке ЖК рабочие устроили массовую драку. Участников конфликта проверяют на соблюдение миграционного законодательства.

Убийство Санкт-Петербург

Комментарии 12

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Гость

11:49:24 15-04-2024

Долго ещё этот зоопарк будут разводить?

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Как только

12:09:34 15-04-2024

Гость (11:49:24 15-04-2024) Долго ещё этот зоопарк будут разводить?... вы согласитесь выполнять работу не за 150, а за 23 тысячи рублей, так сразу весь "зоопарк" закончится.

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Гость

13:00:33 15-04-2024

Как только (12:09:34 15-04-2024) вы согласитесь выполнять работу не за 150, а за 23 тысячи ру... Я живу в Барнауле , на потоке, идя утром на остановку прохожу несколько кварталов - вижу дворников, и ни одного мигранта -т все наши , русские , причем разных возрастов. Так что надо сменить пластинку - что улицы метут мигранты - они их метут в Москве за большие деньги. а в нашем крыжополе они не работают на таких работах. ОНи и в столицах не особо работой себя обременяют - вон режут друг друга.

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Гость

13:10:00 15-04-2024

Гость (13:00:33 15-04-2024) Я живу в Барнауле , на потоке, идя утром на остановку прохож... Да-да, если я что-то не вижу, значит этого нет. А вот например мозг видишь свой?

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Гость

13:16:37 15-04-2024

Как только (12:09:34 15-04-2024) вы согласитесь выполнять работу не за 150, а за 23 тысячи ру... У меня сестра живет в Москве, хотела устроиться дворником. Но не смогла, русских не берут.

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Гость

12:10:26 15-04-2024

Павловск же под Барнаулом. А в Петропавловске Камчатском - полночь.

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Гость

12:18:26 15-04-2024

Мне не понятно, зачем нужна эмиграционная служба? Чтобы только выдать разрешение и всё? Никакого контроля за прибывшими. И как можно впускать в страну судимых за разбой иностранцев? Нам своих мало?

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Гость

14:19:39 15-04-2024

Гость (12:18:26 15-04-2024) Мне не понятно, зачем нужна эмиграционная служба? Чтобы толь... вам не понятно потому что не знаете, что нет общего "нам". Для вас не выгодно, а тот кто решение о ввозе принимает и политику определяет у него свои выгоды в этом.

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Грыша

12:28:33 15-04-2024

На родину... Чемодан вокзал...

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Гость

12:36:49 16-04-2024

Грыша (12:28:33 15-04-2024) На родину... Чемодан вокзал... ... Ответ неверный. Они замещают аборигенов, умерших, уехавших в лучшие места... Кто будет вас лечить?, Учить? Кормить? Жизнь налаживать?

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Гость

14:16:39 15-04-2024

А зачем этот негатив разгоняют? Ненависть конечно большая сила, но редко используется на благо того кем манипулируют.

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А вот это

18:00:39 15-04-2024

Гость (14:16:39 15-04-2024) А зачем этот негатив разгоняют? Ненависть конечно большая си... правильный вопрос!

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