Мигранта ударили 60 раз ножом из-за 23 тысяч рублей
Нападавший также является иностранцем
15 апреля 2024, 11:32, ИА Амител
В Павловске под Санкт-Петербургом мужчине нанесли более 60 колото-резаных ран из-за долга в 23 500 рублей. Возбуждено уголовное дело.
Как сообщает РЕН ТВ, убийство произошло 11 апреля в СНТ "Звездочки".
По словам источника издания, после расправы злоумышленник взял телефон убитого и перевел через приложение банка задолженность на свой счет.
"И убийца, и жертва – приезжие из ближнего зарубежья. На территории Ленобласти они жили без регистрации. При этом убийца еще и безработный", – сказано в публикации.
Накануне в Москве на стройке ЖК рабочие устроили массовую драку. Участников конфликта проверяют на соблюдение миграционного законодательства.
11:49:24 15-04-2024
Долго ещё этот зоопарк будут разводить?
12:09:34 15-04-2024
Гость (11:49:24 15-04-2024) Долго ещё этот зоопарк будут разводить?... вы согласитесь выполнять работу не за 150, а за 23 тысячи рублей, так сразу весь "зоопарк" закончится.
13:00:33 15-04-2024
Как только (12:09:34 15-04-2024) вы согласитесь выполнять работу не за 150, а за 23 тысячи ру... Я живу в Барнауле , на потоке, идя утром на остановку прохожу несколько кварталов - вижу дворников, и ни одного мигранта -т все наши , русские , причем разных возрастов. Так что надо сменить пластинку - что улицы метут мигранты - они их метут в Москве за большие деньги. а в нашем крыжополе они не работают на таких работах. ОНи и в столицах не особо работой себя обременяют - вон режут друг друга.
13:10:00 15-04-2024
Гость (13:00:33 15-04-2024) Я живу в Барнауле , на потоке, идя утром на остановку прохож... Да-да, если я что-то не вижу, значит этого нет. А вот например мозг видишь свой?
13:16:37 15-04-2024
Как только (12:09:34 15-04-2024) вы согласитесь выполнять работу не за 150, а за 23 тысячи ру... У меня сестра живет в Москве, хотела устроиться дворником. Но не смогла, русских не берут.
12:10:26 15-04-2024
Павловск же под Барнаулом. А в Петропавловске Камчатском - полночь.
12:18:26 15-04-2024
Мне не понятно, зачем нужна эмиграционная служба? Чтобы только выдать разрешение и всё? Никакого контроля за прибывшими. И как можно впускать в страну судимых за разбой иностранцев? Нам своих мало?
14:19:39 15-04-2024
Гость (12:18:26 15-04-2024) Мне не понятно, зачем нужна эмиграционная служба? Чтобы толь... вам не понятно потому что не знаете, что нет общего "нам". Для вас не выгодно, а тот кто решение о ввозе принимает и политику определяет у него свои выгоды в этом.
12:28:33 15-04-2024
На родину... Чемодан вокзал...
12:36:49 16-04-2024
Грыша (12:28:33 15-04-2024) На родину... Чемодан вокзал... ... Ответ неверный. Они замещают аборигенов, умерших, уехавших в лучшие места... Кто будет вас лечить?, Учить? Кормить? Жизнь налаживать?
14:16:39 15-04-2024
А зачем этот негатив разгоняют? Ненависть конечно большая сила, но редко используется на благо того кем манипулируют.
18:00:39 15-04-2024
Гость (14:16:39 15-04-2024) А зачем этот негатив разгоняют? Ненависть конечно большая си... правильный вопрос!