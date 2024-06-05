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Мигрантам хотят запретить ввозить семьи в Россию

Как отметил министр внутренней политики Калужской области Олег Калугин, это поможет улучшить ситуацию с приехавшими на заработки иностранцами в РФ

05 июня 2024, 09:00, ИА Амител

Трудовые мигранты / Фото: unsplash.com
Трудовые мигранты / Фото: unsplash.com

Министр внутренней политики Калужской области Олег Калугин предложил запретить трудовым мигрантам ввозить в Россию свои семьи. Как сообщает "Федпресс", в ходе специального заседания Совета по правам человека при президенте РФ он заявил, что такая мера улучшит ситуацию с мигрантами в стране.

Калугин считает, что мигранты приезжают в Россию работать. По мнению чиновника, это является ключевым вопросом в модернизации миграционной политики.

Также член калужского правительства предложил провести ревизию всех лиц, приехавших в Россию из ряда государств, которые получили гражданство РФ в течение последних десяти лет. Кроме того, Калугин считает необходимым принять закон "о резиновых квартирах" – это позволило бы решить проблему незаконной легализации мигрантов.

Мигранты

Комментарии 14

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Гость

09:13:43 05-06-2024

У нас тут брошенок хватает. Зачем в Тулу самовар тащить

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Гость

09:32:50 05-06-2024

Не запретят, проще ведь на граждан доп нагрузку в деньгах переложить!

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Гость

09:36:17 05-06-2024

Не запретят однозначно, закон какой-нибудь иначе нарушат.

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Андрей

22:40:41 05-06-2024

Гость (09:36:17 05-06-2024) Не запретят однозначно, закон какой-нибудь иначе нарушат.... Не нарушат! Разве только, как это недавно случилось, какая ни будь страна в лице посла приедет в Москву выяснять почему ограничили въезд.

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Гость

11:40:29 05-06-2024

Конечно не запретят, эти дети будущие работники.

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Андрей

22:41:43 05-06-2024

Гость (11:40:29 05-06-2024) Конечно не запретят, эти дети будущие работники.... Германия это уже прошла. Теперь не знают как этих "работников" назад выслать.

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Гость

11:44:07 05-06-2024

Типа пусть лучше к местным пристают?

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dok_CФ

11:51:27 05-06-2024

"мигранты приезжают в Россию работать. По мнению чиновника, это является ключевым вопросом .. "
Запрос на работников! Выходит сами не справляемся, т.е. хотим много и всё сразу! А по факту или банкроты или планы не грамотные..

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гость

13:21:49 05-06-2024

Просто прелесть!
Один сезон можно и без мужа прожить, больше времени и внимания на детей.
Хорошо если утвердят такой закон.

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Гость

13:57:25 05-06-2024

И правильно сделают! Зайдите на Гоголя в приемную комитета по Соц. политике, там от жен мигрантов с детьми не протолкнутся. И если кто-то не знает они там оформляют заявки на соц.жилье в первоочередном порядке, т.к. закон им это позволяет, а наша молодежь по съемным квартирам "мытарятся"! Че за безпредел то!?

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Андрей

22:37:41 05-06-2024

Гость (13:57:25 05-06-2024) И правильно сделают! Зайдите на Гоголя в приемную комитета п... Т.е. это какой такой закон позволяет приехавшим не гражданам России заявить о праве на соц. жилье???????

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Гость

17:09:23 05-06-2024

Давно пора. Ладно еще когда сам мигрант вполне законно и временно приехал на заработки, но какого черта тут делает его семья? Странно что подобного запрета не было изначально.

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Лея

20:09:45 05-06-2024

поддерживаю. они ни языка ни традиций не знают, одеваются вообще ужас как

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Гость

09:15:40 06-06-2024

Мигран не только работают или чем там занимаются они пополняют редеющие ряды местных

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