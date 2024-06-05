Мигрантам хотят запретить ввозить семьи в Россию

Как отметил министр внутренней политики Калужской области Олег Калугин, это поможет улучшить ситуацию с приехавшими на заработки иностранцами в РФ

05 июня 2024, 09:00, ИА Амител

Трудовые мигранты / Фото: unsplash.com

Министр внутренней политики Калужской области Олег Калугин предложил запретить трудовым мигрантам ввозить в Россию свои семьи. Как сообщает "Федпресс", в ходе специального заседания Совета по правам человека при президенте РФ он заявил, что такая мера улучшит ситуацию с мигрантами в стране.

Калугин считает, что мигранты приезжают в Россию работать. По мнению чиновника, это является ключевым вопросом в модернизации миграционной политики.

Также член калужского правительства предложил провести ревизию всех лиц, приехавших в Россию из ряда государств, которые получили гражданство РФ в течение последних десяти лет. Кроме того, Калугин считает необходимым принять закон "о резиновых квартирах" – это позволило бы решить проблему незаконной легализации мигрантов.