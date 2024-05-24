Депутат Матвеев предложил "дать пинка" мигрантам

Его возмущает то, насколько свободно себя чувствуют приезжие

24 мая 2024, 19:35, ИА Амител

Михаил Матвеев / Фото: t.me/matveevkomment

Депутат Госдумы Михаил Матвеев заявил о том, что наглость мигрантов может стать поводом для применения к ним дополнительных мер. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Матвеев отреагировал на историю с его коллегой – депутатом Госдумы Артемом Прокофьевым, на которого напали мигранты. Прокофьев рассказал во "ВКонтакте", что изначально двоим мужчинам выписали 500-рублевые штрафы, а третьего и вовсе не удалось найти. Всех троих задержали только после вмешательства МВД Татарстана, где и произошел инцидент.

Депутат задался вопросом о том, как быть с мигрантами простым людям, и задумался над тем, не пора ли "дать пинка" приезжим.

По словам Матвеева, наглость мигрантов приведет к тому, что к ним могут применить дополнительные меры воздействия.