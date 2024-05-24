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Депутат Матвеев предложил "дать пинка" мигрантам

Его возмущает то, насколько свободно себя чувствуют приезжие

24 мая 2024, 19:35, ИА Амител

Михаил Матвеев / Фото: t.me/matveevkomment
Михаил Матвеев / Фото: t.me/matveevkomment

Депутат Госдумы Михаил Матвеев заявил о том, что наглость мигрантов может стать поводом для применения к ним дополнительных мер. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Матвеев отреагировал на историю с его коллегой – депутатом Госдумы Артемом Прокофьевым, на которого напали мигранты. Прокофьев рассказал во "ВКонтакте", что изначально двоим мужчинам выписали 500-рублевые штрафы, а третьего и вовсе не удалось найти. Всех троих задержали только после вмешательства МВД Татарстана, где и произошел инцидент.

Депутат задался вопросом о том, как быть с мигрантами простым людям, и задумался над тем, не пора ли "дать пинка" приезжим.

По словам Матвеева, наглость мигрантов приведет к тому, что к ним могут применить дополнительные меры воздействия.

Политика Мигранты

Комментарии 17

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Я

19:44:14 24-05-2024

Наконец - то, дошло!

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Гость

19:45:54 24-05-2024

Всех гнать из России. Мигрантов пускать только через СВО

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Гость

13:58:32 25-05-2024

Гость (19:45:54 24-05-2024) Всех гнать из России. Мигрантов пускать только через СВО... Типа на СВО они научатся законы соблюдать?

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саня

20:03:21 24-05-2024

Давно ПОРА

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Ольга

20:06:56 24-05-2024

Надо просто правильные законодательные требования для мигрантов установить и неукоснительно их соблюдать всем! А горячиться не стоит...иначе начнут с мигрантов-азиатов, а закончится возвращенцами и их родственниками из Израиля...

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Гость

11:29:25 25-05-2024

Ольга (20:06:56 24-05-2024) Надо просто правильные законодательные требования для мигран... Да не соблюдают они никаких законов и правил, ведут себя как дикари

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Гость

20:08:26 24-05-2024

------"дать пинка" приезжим......Совершенно согласна. Во-первых, их количество зашкаливает. Во-вторых, "поведение" оставляет желать лучшего....

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Гость

20:14:57 24-05-2024

Пинка это конечно. Но и по морде обязательно. А главное ни самим басмачвм, а кто способствует их расостранению в РФ

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Бартоломео

20:38:48 24-05-2024

Только после пенделя депутату засуетилси? Лицемер. Хе-хе

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Гость

11:31:42 25-05-2024

Бартоломео (20:38:48 24-05-2024) Только после пенделя депутату засуетилси? Лицемер. Хе-хе... Ну он и сказал же, что если депутаты от них страдают, что тогда про простых смертных говорить

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Иван

21:46:16 24-05-2024

Давно пора!

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Гость

07:07:23 25-05-2024

Распространение среднеазиатских ребят в России - это не прихоть кого то конкретного человека, это такой трек развития. Много вы дворников из русских наберете? Да ноль. У меня под окнами баками ворочает узбек. И так во всем остальном - такси, уборка, официанты. В штатах аналогичная тема - там белые на сервисных службах не работают в принципе.

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Гость

14:00:16 27-05-2024

Гость (07:07:23 25-05-2024) Распространение среднеазиатских ребят в России - это не прих...Потому и не работают, потому что сервисную нишу эти черти заняли и тащат туда своих. А нашим нанимателям это выгодно, т.к. от зп мигранта можно себе отщипнуть, а местному россиянину нужно платить полностью. Далее, местный не может попасть в дворники/таксисты/официанты, значит едет на вахту, гробит здоровье почти всегда, далее многие бухать. Последовательность дивиаций нашего общества из-за наличия мингрантов можно продолжать.

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Гость

13:57:24 25-05-2024

Выгнать мигранта легко - просто займи его рабочее место

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Гость

13:59:07 25-05-2024

Гость (19:45:54 24-05-2024) Всех гнать из России. Мигрантов пускать только через СВО... Типа на СВО они научатся законы соблюдать?

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Гость

15:37:38 25-05-2024

Мигранты закрывают большой объем низкобюджетных вакансий. Вопрос в законах и их соблюдении. Диаспоры должны быть признаны ОПГ и разогнаны/посажены. За миграцией особый контроль - не должен Мастурбек, даже языка не знающий, находиться на территории РФ. Хотя, случай с арестом главы МЧС одной республики и бегство оттуда девушки показывают, что и некоторым гражданам РФ закон - не закон.

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Гость

07:12:16 27-05-2024

Мигранты это не только дворники, такси и пр. сервис службы. Это торгаши, аферисты, бандиты... Но основная задача, это компенсация убывающего местного населения. Все делается с благословления властей. Которые по понятным причинам не хотят улучшить уровень жизни людей и искоренить проблему в корне.

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