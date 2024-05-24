Депутат Матвеев предложил "дать пинка" мигрантам
Его возмущает то, насколько свободно себя чувствуют приезжие
24 мая 2024, 19:35, ИА Амител
Депутат Госдумы Михаил Матвеев заявил о том, что наглость мигрантов может стать поводом для применения к ним дополнительных мер. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
Матвеев отреагировал на историю с его коллегой – депутатом Госдумы Артемом Прокофьевым, на которого напали мигранты. Прокофьев рассказал во "ВКонтакте", что изначально двоим мужчинам выписали 500-рублевые штрафы, а третьего и вовсе не удалось найти. Всех троих задержали только после вмешательства МВД Татарстана, где и произошел инцидент.
Депутат задался вопросом о том, как быть с мигрантами простым людям, и задумался над тем, не пора ли "дать пинка" приезжим.
По словам Матвеева, наглость мигрантов приведет к тому, что к ним могут применить дополнительные меры воздействия.
19:44:14 24-05-2024
Наконец - то, дошло!
19:45:54 24-05-2024
Всех гнать из России. Мигрантов пускать только через СВО
13:58:32 25-05-2024
Гость (19:45:54 24-05-2024) Всех гнать из России. Мигрантов пускать только через СВО... Типа на СВО они научатся законы соблюдать?
20:03:21 24-05-2024
Давно ПОРА
20:06:56 24-05-2024
Надо просто правильные законодательные требования для мигрантов установить и неукоснительно их соблюдать всем! А горячиться не стоит...иначе начнут с мигрантов-азиатов, а закончится возвращенцами и их родственниками из Израиля...
11:29:25 25-05-2024
Ольга (20:06:56 24-05-2024) Надо просто правильные законодательные требования для мигран... Да не соблюдают они никаких законов и правил, ведут себя как дикари
20:08:26 24-05-2024
------"дать пинка" приезжим......Совершенно согласна. Во-первых, их количество зашкаливает. Во-вторых, "поведение" оставляет желать лучшего....
20:14:57 24-05-2024
Пинка это конечно. Но и по морде обязательно. А главное ни самим басмачвм, а кто способствует их расостранению в РФ
20:38:48 24-05-2024
Только после пенделя депутату засуетилси? Лицемер. Хе-хе
11:31:42 25-05-2024
Бартоломео (20:38:48 24-05-2024) Только после пенделя депутату засуетилси? Лицемер. Хе-хе... Ну он и сказал же, что если депутаты от них страдают, что тогда про простых смертных говорить
21:46:16 24-05-2024
Давно пора!
07:07:23 25-05-2024
Распространение среднеазиатских ребят в России - это не прихоть кого то конкретного человека, это такой трек развития. Много вы дворников из русских наберете? Да ноль. У меня под окнами баками ворочает узбек. И так во всем остальном - такси, уборка, официанты. В штатах аналогичная тема - там белые на сервисных службах не работают в принципе.
14:00:16 27-05-2024
Гость (07:07:23 25-05-2024) Распространение среднеазиатских ребят в России - это не прих...Потому и не работают, потому что сервисную нишу эти черти заняли и тащат туда своих. А нашим нанимателям это выгодно, т.к. от зп мигранта можно себе отщипнуть, а местному россиянину нужно платить полностью. Далее, местный не может попасть в дворники/таксисты/официанты, значит едет на вахту, гробит здоровье почти всегда, далее многие бухать. Последовательность дивиаций нашего общества из-за наличия мингрантов можно продолжать.
13:57:24 25-05-2024
Выгнать мигранта легко - просто займи его рабочее место
13:59:07 25-05-2024
Гость (19:45:54 24-05-2024) Всех гнать из России. Мигрантов пускать только через СВО... Типа на СВО они научатся законы соблюдать?
15:37:38 25-05-2024
Мигранты закрывают большой объем низкобюджетных вакансий. Вопрос в законах и их соблюдении. Диаспоры должны быть признаны ОПГ и разогнаны/посажены. За миграцией особый контроль - не должен Мастурбек, даже языка не знающий, находиться на территории РФ. Хотя, случай с арестом главы МЧС одной республики и бегство оттуда девушки показывают, что и некоторым гражданам РФ закон - не закон.
07:12:16 27-05-2024
Мигранты это не только дворники, такси и пр. сервис службы. Это торгаши, аферисты, бандиты... Но основная задача, это компенсация убывающего местного населения. Все делается с благословления властей. Которые по понятным причинам не хотят улучшить уровень жизни людей и искоренить проблему в корне.