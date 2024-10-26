Пока только в Москве

26 октября 2024, 10:30, ИА Амител

Фото: Mitchell Luo / unsplash.com

Мигрантам начнут выдавать электронные удостоверения со всей актуальной информацией о них. Эксперимент внедрят в Москве с 2025 года, сообщил агентству ТАСС мэр Сергей Собянин.

Документ будет содержать биометрические данные, сведения о дате приезда, месте работы, прописке, регистрации и так далее.

Полиция во время рейдов будет пользоваться считывающими устройствами, на которых можно проверить эти данные.

Если с удостоверением что-то окажется не в порядке, то полицейский будет обязан принять к мигранту меры.