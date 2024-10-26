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Мигрантам начнут выдавать электронные удостоверения

Пока только в Москве

26 октября 2024, 10:30, ИА Амител

Фото: Mitchell Luo / unsplash.com
Фото: Mitchell Luo / unsplash.com

Мигрантам начнут выдавать электронные удостоверения со всей актуальной информацией о них. Эксперимент внедрят в Москве с 2025 года, сообщил агентству ТАСС мэр Сергей Собянин.

Документ будет содержать биометрические данные, сведения о дате приезда, месте работы, прописке, регистрации и так далее.

Полиция во время рейдов будет пользоваться считывающими устройствами, на которых можно проверить эти данные.

Если с удостоверением что-то окажется не в порядке, то полицейский будет обязан принять к мигранту меры. 

"Отфиксировав у себя на гаджете эту историю, он не может его уже отпустить: если там горит красным, что он находится в розыске, что он просрочил время пребывания, что у него есть нарушение миграционного режима", – пояснил столичный градоначальник.

Москва Мигранты

Комментарии 3

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Бдыщ...

11:16:00 26-10-2024

Зачем с ними нянчиться? Это дорого. Компактное проживание за населенным пунктом. Проезд на работу и с работы м никаких контактов с населением.

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Гость

14:00:05 26-10-2024

Пусть забирают к себе в Думу всю эту Алькаиду, помощниками депутатов и за забор не выпускают. Если басмачи им так нужны.
Население конкретно высказалось про этих пассажиров.

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Киря

18:53:27 26-10-2024

А они прям нужны обезьянам ваши электронки.
Если они свои паспорта выкидывают чтобы не узнали как их зовут, так как боятся что на родине их накажут.

Это же дети переростки, в гостях пакостят а дома боятся, так как люлей дадут.
Вы замечали что у себя на родине они не позволяют подобное, не режут своих, и тд.

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