Мигрантам начнут выдавать электронные удостоверения
Пока только в Москве
26 октября 2024, 10:30, ИА Амител
Мигрантам начнут выдавать электронные удостоверения со всей актуальной информацией о них. Эксперимент внедрят в Москве с 2025 года, сообщил агентству ТАСС мэр Сергей Собянин.
Документ будет содержать биометрические данные, сведения о дате приезда, месте работы, прописке, регистрации и так далее.
Полиция во время рейдов будет пользоваться считывающими устройствами, на которых можно проверить эти данные.
Если с удостоверением что-то окажется не в порядке, то полицейский будет обязан принять к мигранту меры.
"Отфиксировав у себя на гаджете эту историю, он не может его уже отпустить: если там горит красным, что он находится в розыске, что он просрочил время пребывания, что у него есть нарушение миграционного режима", – пояснил столичный градоначальник.
11:16:00 26-10-2024
Зачем с ними нянчиться? Это дорого. Компактное проживание за населенным пунктом. Проезд на работу и с работы м никаких контактов с населением.
14:00:05 26-10-2024
Пусть забирают к себе в Думу всю эту Алькаиду, помощниками депутатов и за забор не выпускают. Если басмачи им так нужны.
Население конкретно высказалось про этих пассажиров.
18:53:27 26-10-2024
А они прям нужны обезьянам ваши электронки.
Если они свои паспорта выкидывают чтобы не узнали как их зовут, так как боятся что на родине их накажут.
Это же дети переростки, в гостях пакостят а дома боятся, так как люлей дадут.
Вы замечали что у себя на родине они не позволяют подобное, не режут своих, и тд.