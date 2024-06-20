Мигрантам предложили запрещать въезд в Россию за разжигание вражды
Автор инициативы заявил, что никто не имеет права посягать на единство и сплоченность российской нации
20 июня 2024, 15:17, ИА Амител
Председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов предложил пожизненно запретить въезд в Россию мигрантам, которые разжигают межнациональную и межконфессиональную вражду. Его слова передает РИА Новости.
Ранее в храме на юго-западе Москвы 20-летний гражданин Таджикистана потушил свечи и оскорбил верующих. В отношении него возбудили уголовное дело.
Заур Смирнов считает, что за действия, создающие угрозу разжигания межнациональной и межконфессиональной вражды, а также за оскорбления религиозных чувств верующих необходимо ужесточить наказание. Смирнов подчеркнул, что никто не имеет права посягать на единство и сплоченность российской нации и таким людям не место в российском обществе.
15:25:21 20-06-2024
Только компактное проживание за пределами населенного пункта. Никаких контактов с населением. На работу и с работы транспорт. Это все обеспечивает работодатель. Рано или поздно будет только так. Диаспоры-преступные группиповки аннулировать.
15:43:06 20-06-2024
Александр (15:25:21 20-06-2024) Только компактное проживание за пределами населенного пункта...
Типа еврейских гетто?
17:12:01 20-06-2024
Гость (15:43:06 20-06-2024) Типа еврейских гетто? ... Типо как а ОАЭ.
15:59:03 20-06-2024
чего предлагаете то? сами поняли? было так уже с отдельными народами во 2 мировую. ничего не напоминает? по единичным случаем клеймо ставите на тысячах людей.
16:13:28 20-06-2024
Гость (15:59:03 20-06-2024) чего предлагаете то? сами поняли? было так уже с отдельными ... А что, было не правильно сделано с отдельными народами?
p.s. Сейчас не "перестроечное" время, фактические данные и документы доступны любому. Слезу по "невинным" народам уже не выдавишь
16:33:58 20-06-2024
Гость (15:59:03 20-06-2024) чего предлагаете то? сами поняли? было так уже с отдельными ... по единичным случаем клеймо ставите на тысячах людей --- речь то не о тысячах, а о единичных случаях, кто влетел, тому и запрет пожизненный. А тысячи пусть едут, но уже будут знать, как себя вести, чтобы не влететь
20:15:15 20-06-2024
Гость (15:59:03 20-06-2024) чего предлагаете то? сами поняли? было так уже с отдельными ... Вы имеете ввиду как в США японцев в концлагеря ссылали во время второй мировой войны?
16:54:00 20-06-2024
Правильное решение, а то понаехали -ходят по торговым центрам -орут на национальном языке (буд-то не они, а мы к ним приехали), да еще и ЧП много, связанные с ними.....
17:06:08 20-06-2024
Гость (15:43:06 20-06-2024) Типа еврейских гетто? ... как в Эмиратах и никто не завывает об унижениях,
23:30:30 20-06-2024
Следует не предлагать, а запретить въезд.
А тех кто живёт и работает легально и добросовестно, оставить всё-таки под пристальным присмотром миграционной службой.
Достаточно нам того, что произошло за эти годы, травят, насилуют, взрывают и убивают. Довольно.
08:32:06 21-06-2024
Потерпите, скоро корейцы приедут на замену ....и вьетнамцы.