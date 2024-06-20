Мигрантам предложили запрещать въезд в Россию за разжигание вражды

Автор инициативы заявил, что никто не имеет права посягать на единство и сплоченность российской нации

20 июня 2024, 15:17, ИА Амител

Уборщик / Фото: pxhere.com/ru/photo/13468

Председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов предложил пожизненно запретить въезд в Россию мигрантам, которые разжигают межнациональную и межконфессиональную вражду. Его слова передает РИА Новости.

Ранее в храме на юго-западе Москвы 20-летний гражданин Таджикистана потушил свечи и оскорбил верующих. В отношении него возбудили уголовное дело.

Заур Смирнов считает, что за действия, создающие угрозу разжигания межнациональной и межконфессиональной вражды, а также за оскорбления религиозных чувств верующих необходимо ужесточить наказание. Смирнов подчеркнул, что никто не имеет права посягать на единство и сплоченность российской нации и таким людям не место в российском обществе.