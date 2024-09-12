Мигрантка, похоронившая дочь в огороде, обматерила журналиста после заседания суда
Женщину, которая уже полгода находится в СИЗО, обвиняют в истязаниях собственного ребенка
12 сентября 2024, 17:52, ИА Амител
В Новосибирске многодетная гражданка Узбекистана, похоронившая полуторагодовалую дочь в огороде, шокировала своим поведением в суде, пишет "КП-Новосибирск".
"После заседания, пока конвой вел обвиняемую по коридору, журналист попыталась выяснить у женщины, зачем она била ребенка. В ответ общавшаяся с другими участниками процесса исключительно через переводчика женщина озлобленно ответила отборным русским матом", – отмечает издание.
Напомним, женщину, которая уже полгода находится в СИЗО, обвиняют в истязаниях собственного ребенка. Началась вся история в январе 2024 года, когда в соцсетях появилось видео похорон ребенка, на теле которого видны многочисленные гематомы. Также появилось видео, как мигрантка била девочку, которая только начала ходить и падала. По заключению специалистов, девочка умерла не из-за избиений, а совсем по другой причине, поэтому женщине предъявили обвинение не в убийстве, а по статье "Истязание".
Правоохранители быстро вычислили женщину и задержали. Тело девочки отправили на экспертизу. По версии следствия, видео похорон было записано в августе 2021 года.
"По версии следствия, с июня по август 2021 года обвиняемая, воспитывающая полуторагодовалую дочь, систематически причиняла ей физические и нравственные страдания путем нанесения побоев за непослушание даже по малозначительному поводу. В августе 2021 года малолетняя скончалась, при этом мать в медицинские учреждения не обратилась, а самостоятельно осуществила захоронение дочери", – рассказали в региональном СК.
В суде гособвинитель указал, что у матери сформировалась стойкая личная неприязнь к дочери на основании того, что она проявляла непослушание. В итоге мать решила воспитывать ребенка, причиняя ей физические и психические страдания по любому малозначительному поводу.
Вину женщина признала частично. Ей грозит до семи лет лишения свободы. Впрочем, есть смягчающее обстоятельство – наличие у женщины трех несовершеннолетних детей. Кстати, главу семейства экстрадировали на родину еще до задержания женщины.
17:56:18 12-09-2024
Зачем здесь эти люди если у них есть своя страна? Живите там здесь делать нечего..
19:09:47 12-09-2024
Бдыщ!!! (17:56:18 12-09-2024) Зачем здесь эти люди если у них есть своя страна? Живите там... это они страху нагнать хотят но сами визжат как свиньи когда их лупят или режут
20:17:02 12-09-2024
Она же своих детёнышей а не русских.
И басмача своего наверно там же прикопала?
21:19:42 12-09-2024
Слов просто не могу подобрать как назвать это существо...
13:34:39 13-09-2024
принудительная стерилизация, ее и всех ей подобных, запрет на удочерение/усыновления пожизненный без права на обжалование, и запрет вообще к каким либо детям приближаться ближе чем на 50 метров
19:30:50 13-09-2024
ей на зоне кронт. Девчата за такое найдут как прижучить