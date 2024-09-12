Мигрантка, похоронившая дочь в огороде, обматерила журналиста после заседания суда

Женщину, которая уже полгода находится в СИЗО, обвиняют в истязаниях собственного ребенка

12 сентября 2024, 17:52, ИА Амител

Молоток судьи / Фото: pxhere.com

В Новосибирске многодетная гражданка Узбекистана, похоронившая полуторагодовалую дочь в огороде, шокировала своим поведением в суде, пишет "КП-Новосибирск".

"После заседания, пока конвой вел обвиняемую по коридору, журналист попыталась выяснить у женщины, зачем она била ребенка. В ответ общавшаяся с другими участниками процесса исключительно через переводчика женщина озлобленно ответила отборным русским матом", – отмечает издание.

Напомним, женщину, которая уже полгода находится в СИЗО, обвиняют в истязаниях собственного ребенка. Началась вся история в январе 2024 года, когда в соцсетях появилось видео похорон ребенка, на теле которого видны многочисленные гематомы. Также появилось видео, как мигрантка била девочку, которая только начала ходить и падала. По заключению специалистов, девочка умерла не из-за избиений, а совсем по другой причине, поэтому женщине предъявили обвинение не в убийстве, а по статье "Истязание".

Правоохранители быстро вычислили женщину и задержали. Тело девочки отправили на экспертизу. По версии следствия, видео похорон было записано в августе 2021 года.

"По версии следствия, с июня по август 2021 года обвиняемая, воспитывающая полуторагодовалую дочь, систематически причиняла ей физические и нравственные страдания путем нанесения побоев за непослушание даже по малозначительному поводу. В августе 2021 года малолетняя скончалась, при этом мать в медицинские учреждения не обратилась, а самостоятельно осуществила захоронение дочери", – рассказали в региональном СК.

В суде гособвинитель указал, что у матери сформировалась стойкая личная неприязнь к дочери на основании того, что она проявляла непослушание. В итоге мать решила воспитывать ребенка, причиняя ей физические и психические страдания по любому малозначительному поводу.

Вину женщина признала частично. Ей грозит до семи лет лишения свободы. Впрочем, есть смягчающее обстоятельство – наличие у женщины трех несовершеннолетних детей. Кстати, главу семейства экстрадировали на родину еще до задержания женщины.