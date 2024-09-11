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Родители девочки из Барнаула, умершей в больнице, больше года ждут экспертизу

Вновь перенесли сроки – на этот раз до конца года

11 сентября 2024, 17:22, ИА Амител

Младенец на руках / Фото: pxhere.com
Младенец на руках / Фото: pxhere.com

Родители девочки из Барнаула уже полтора года ждут экспертизу, которая поможет установить причину смерти шестимесячной пациентки в новосибирской клинике, пишет "КП-Новосибирск".

Напомним, в мае 2022 года девочку привезли из Барнаула в новосибирскую клинику прооперировать заячью губу. Операция прошла неудачно: после нее малышку подключили к аппарату ИВЛ, а потом у нее остановилось сердце. Данные, которые указали в свидетельстве о смерти, не убедили маму ребенка. Она решила инициировать расследование. Результаты судебно-медицинской экспертизы показали, что врачи не восполнили объем потерянной во время операции крови.

После первой экспертизы больница потребовала вторую. Дождаться ее результатов родители девочки не могут уже полтора года.

"В очередной раз перенесли сроки – на этот раз до конца года: судебно-экспертный центр нанял зачем-то рентгенолога и абдоминального хирурга. Конца и края этому нет", – отмечает издание.

Юристы советуют матери писать заявление в прокуратуру. Ведь полтора года – это большой срок, обычно экспертизы готовятся значительно быстрее.

Ранее сообщалось, что новосибирская больница отказалась оплачивать экспертизу по делу о смерти шестимесячной девочки, несмотря на решение суда. Кроме того, клиника подала жалобу в Алтайский краевой суд.

Фото: unsplash.com

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Новосибирская область дети

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