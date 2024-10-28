Мигрантов из Челябинска осудили за убийство подростка
Реальный срок получили даже несовершеннолетние
28 октября 2024, 18:50, ИА Амител
Челябинский областной суд вынес приговор по делу об убийстве мигрантами 17-летнего подростка. Подсудимые получили от 4,5 года до 18 лет колонии, сообщила пресс-служба суда.
В апреле 2023-го две компании молодых людей столкнулись у ТРК "Космос" из-за публикации в интернете. Шахром Миров пять раз ударил потерпевшего и убежал. Вечером обвиняемые напали на соперников с палками и камнями. Миров догнал одного из убегающих и ударил ножом, подросток умер на месте.
Мирова приговорили к 18 годам колонии строгого режима, еще двое получили по 14 лет. Четвертый фигурант получил девять с половиной общего режима из-за несовершеннолетия, еще двое – по пять с половиной лет общего режима. Двое несовершеннолетних получили по пять лет и четыре с половиной года.
Суд учел частичное признание вины подсудимыми, их несовершеннолетие, заболевания и наличие малолетних детей. Четверо подсудимых должны выплатить родственникам погибшего по 1 250 000 рублей.
18:57:48 28-10-2024
1250т.руб- цена жизни русского человека по мнению суда? Дешевле лада Веста?
20:51:31 28-10-2024
Депутатам мало Крокуса остальное истрнбление русских этой Алькаидой
Пока самих их горе не коснётся