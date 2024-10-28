Мигрантов из Челябинска осудили за убийство подростка

Реальный срок получили даже несовершеннолетние

28 октября 2024, 18:50, ИА Амител

Тюремный забор / Фото: pxhere.com/ru/photo/855670

Челябинский областной суд вынес приговор по делу об убийстве мигрантами 17-летнего подростка. Подсудимые получили от 4,5 года до 18 лет колонии, сообщила пресс-служба суда.

В апреле 2023-го две компании молодых людей столкнулись у ТРК "Космос" из-за публикации в интернете. Шахром Миров пять раз ударил потерпевшего и убежал. Вечером обвиняемые напали на соперников с палками и камнями. Миров догнал одного из убегающих и ударил ножом, подросток умер на месте.

Мирова приговорили к 18 годам колонии строгого режима, еще двое получили по 14 лет. Четвертый фигурант получил девять с половиной общего режима из-за несовершеннолетия, еще двое – по пять с половиной лет общего режима. Двое несовершеннолетних получили по пять лет и четыре с половиной года.

Суд учел частичное признание вины подсудимыми, их несовершеннолетие, заболевания и наличие малолетних детей. Четверо подсудимых должны выплатить родственникам погибшего по 1 250 000 рублей.