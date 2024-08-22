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Мигрантов предложили лишать гражданства за сексуальное насилие

Автор законопроекта отметил, что эта проблема является острой

22 августа 2024, 14:00, ИА Амител

Молоток судьи / Фото: pxhere.com/ru/photo/1330304
Молоток судьи / Фото: pxhere.com/ru/photo/1330304

Депутаты Государственной думы намерены внести в нижнюю палату законопроект о лишении гражданства России за совершение определённых преступлений. В частности, предлагается лишать гражданства за насильственные действия сексуального характера и понуждение к действиям сексуального характера в отношении российских граждан.

Также законопроект предусматривает лишение гражданства за посягательство на жизнь и применение насилия в отношении представителя власти, пишет РИА Новости. По словам автора законопроекта, депутата Сергея Миронова, эта проблема является острой, поскольку из-за мигрантов женщины опасаются выходить на улицу в вечернее время.

В настоящее время иностранцы могут лишиться гражданства России за совершение террористических и экстремистских преступлений, захват заложников, создание незаконного вооружённого формирования, а также за распространение ложной информации о Вооружённых силах России и совершение диверсионных, шпионских или изменнических действий.

Законопроекты Мигранты

Комментарии 11

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Гость

14:03:18 22-08-2024

За это вообще-то в тюрьму сажают.

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Гость

14:06:12 22-08-2024

Гость (14:03:18 22-08-2024) За это вообще-то в тюрьму сажают.... Одно другому не помеха...

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RUSSKIY

14:04:30 22-08-2024

Не гражданства, а яиц лишать надо за такое.

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Гость

14:07:05 22-08-2024

Ну он будет насиловать и не имея гражданства. И еще снасилует 100 женщин. Неее решить проблему можно только ампутируя половой орган в медицинском учреждении по решению суда

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Истина

14:33:25 22-08-2024

Гость (14:07:05 22-08-2024) Ну он будет насиловать и не имея гражданства. И еще снасилуе... Поддерживаю! Ампутировать! По самую шею !!!

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Мусик

14:12:51 22-08-2024

так просто отпустить?

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Не гражданства, а яиц лишать

14:15:06 22-08-2024

Зачем так грубо. Пару уколов и на всю жизнь импотент и растение.

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Гость

14:27:38 22-08-2024

Не гражданства, а яиц лишать (14:15:06 22-08-2024) Зачем так грубо. Пару уколов и на всю жизнь импотент и расте... зачем делать из него растение? работать и приносить пользу обществу и компенсацию пострадавшим кто за него будет?

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Гость

16:05:55 22-08-2024

Гость (14:27:38 22-08-2024) зачем делать из него растение? работать и приносить пользу о... Не надо компенсаций, лучше НЕ НАДО МИГРАНТОВ!

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Гость

15:28:14 22-08-2024

Тюрьма, а после срока пинком под зад на историческую родину.

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Гость

15:39:50 22-08-2024

Почему именно мигрантов?

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