Мигрантов предложили лишать гражданства за сексуальное насилие

Автор законопроекта отметил, что эта проблема является острой

22 августа 2024, 14:00, ИА Амител

Молоток судьи / Фото: pxhere.com/ru/photo/1330304

Депутаты Государственной думы намерены внести в нижнюю палату законопроект о лишении гражданства России за совершение определённых преступлений. В частности, предлагается лишать гражданства за насильственные действия сексуального характера и понуждение к действиям сексуального характера в отношении российских граждан.

Также законопроект предусматривает лишение гражданства за посягательство на жизнь и применение насилия в отношении представителя власти, пишет РИА Новости. По словам автора законопроекта, депутата Сергея Миронова, эта проблема является острой, поскольку из-за мигрантов женщины опасаются выходить на улицу в вечернее время.

В настоящее время иностранцы могут лишиться гражданства России за совершение террористических и экстремистских преступлений, захват заложников, создание незаконного вооружённого формирования, а также за распространение ложной информации о Вооружённых силах России и совершение диверсионных, шпионских или изменнических действий.