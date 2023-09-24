Мигранты не помогли Алтайскому краю компенсировать миграционную убыль
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель снизился
24 сентября 2023, 10:10, ИА Амител
Фото: pxhere.com
В период с января по июнь 2023 года Алтайский край по итогам миграции потерял 284 человека. Об этом свидетельствуют данные Алтайкрайстата.
33 438 человек уехали из региона, в то время как приехали в край 33 154 человека. Частично потерю населения помогают сгладить мигранты, но выйти в плюс приезжие не помогли.
При этом, согласно статистике, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года потеря населения очень сильно снизилась.
Чаще всего приезжают в регион, как и уезжают из него, в страны СНГ.
10:52:27 24-09-2023
Прибывать надо за счет своих гражлан, а не мигрантов из СНГ.
20:50:10 24-09-2023
Гость (10:52:27 24-09-2023) Прибывать надо за счет своих гражлан, а не мигрантов из СНГ.... но если объявляют о поддержке семей с детьми, вы первые визжите, что почему за наш счёт
22:37:42 24-09-2023
Гость (20:50:10 24-09-2023) но если объявляют о поддержке семей с детьми, вы первые визж... Осознанно надо плодиться. Чтоб потом не плакаться, что детей кормить не на что. А от дураков дети стране не нужны. Толку от них потом никакого, одни проблемы.
11:41:53 24-09-2023
Кто может уезжает
12:00:11 24-09-2023
Уезжают из-за низкого уровня жизни в Алтайском крае, крайне низких зарплат, ситуации с транспортом, высоких цен и многих других причин. Что касается мигрантов, для них все дороги открыты: пособия, бесплатное обучение в вузах, льготы, чего лишены многие коренные граждане. Все поставлено с ног на голову. Везде в мире все для граждан страны делается, а у нас асе наоборот.
12:03:53 24-09-2023
Один из самых нищих регионов + суровый климат, приходится много о тратить зимой на отопление+тарифы на газ намного выше, зимнюю одежду и т.д. население края продолжит сокращается при такой политике.
12:37:21 24-09-2023
Внутренняя миграция... Рыба ищет где глубже человек где лучше... Сделайте здесь высокие зарплаты-побегут сюда...
12:51:16 24-09-2023
Мигранты еще нигде и никому не помогли, скорей наоборот: в тех местах, где мигрантов становится слишком много, отток коренного населения усиливается. . Или наши умники, как всегда, об этом не знают? В Алтайском крае же этот фактор, накладываясь на все прочие неблагоприятные факторы, еще более усиливает подобные настроения, потому что лишает жителей последнего, что у них было - относительного покоя и безопасности. Ради этого покоя и безопасности можно было как-то мириться с нищетой, но если их нет - то для чего здесь оставаться?
13:46:11 24-09-2023
У нас в школе скоро некому будет работать! Недавно уговорили выйти на работу учителя математики, которой больше 70 лет. Учителя проходят переподготовку за несколько дней и ведут совершенно разные предметы. А дальше что?
14:05:05 24-09-2023
Тут по закону жанра должен быть тот смеющийся мексиканец с усами и одним зубом (или испанец). Там ещё детектив Коломбо за столом сидит напротив.
14:05:33 24-09-2023
*Что, сынку, не пошли тебе твои ляхи?*
14:14:32 24-09-2023
В какой плюс вы хотите выйти за счёт мигрантов из средней Азии?
14:19:41 24-09-2023
А должны были помочь?
16:29:48 24-09-2023
Мигрантов уже по ощущению 30%, а были времена когда нам рассказывали про мигрантов в Европе, теперь это у нас, про мигрантов в Европе теперь тишина.
11:04:35 25-09-2023
Уезжают лучшие, инициативные, образованные большей частью русские в перспективные города..... А приезжают неудачники, из ближнего зарубежья у которых остатки сил и размер долгов позволил добраться хотя бы до нашей забытой всеми богами и властью деревни. Неравноценный обмен. Который приведет в очень скорому времени к печальным последствиям.