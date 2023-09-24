Мигранты не помогли Алтайскому краю компенсировать миграционную убыль

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель снизился

24 сентября 2023, 10:10, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В период с января по июнь 2023 года Алтайский край по итогам миграции потерял 284 человека. Об этом свидетельствуют данные Алтайкрайстата.

33 438 человек уехали из региона, в то время как приехали в край 33 154 человека. Частично потерю населения помогают сгладить мигранты, но выйти в плюс приезжие не помогли.

При этом, согласно статистике, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года потеря населения очень сильно снизилась.

Чаще всего приезжают в регион, как и уезжают из него, в страны СНГ.