Россиянам проиндексируют соцвыплаты на уровень фактической инфляции

Об этом сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников

23 сентября 2023, 12:30, ИА Амител

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Социальные выплаты в России проиндексируют на уровень фактической инфляции, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников, передает ТАСС.

"По инфляции закладываем некоторый рост в этом году при условии ее замедления до 4,5% к концу 2024 года. С 2025 года инфляция выйдет на целевой уровень 4%", – отметил министр.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что инфляция по итогам 2023 года составит в России около 6%. В последующие годы власти намерены добиться снижения до 4%.

Напомним, что с 1 января 2024 года в России на 18,5% вырастет МРОТ и составит 19 242 рубля. Повышение затронет 4,8 млн работников, в том числе 2,5 млн сотрудников бюджетных учреждений.