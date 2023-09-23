Россиянам проиндексируют соцвыплаты на уровень фактической инфляции
Об этом сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников
23 сентября 2023, 12:30, ИА Амител
Социальные выплаты в России проиндексируют на уровень фактической инфляции, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников, передает ТАСС.
"По инфляции закладываем некоторый рост в этом году при условии ее замедления до 4,5% к концу 2024 года. С 2025 года инфляция выйдет на целевой уровень 4%", – отметил министр.
Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что инфляция по итогам 2023 года составит в России около 6%. В последующие годы власти намерены добиться снижения до 4%.
Напомним, что с 1 января 2024 года в России на 18,5% вырастет МРОТ и составит 19 242 рубля. Повышение затронет 4,8 млн работников, в том числе 2,5 млн сотрудников бюджетных учреждений.
16:34:06 23-09-2023
заявление заинтересованного лица всегда сильно отличаются т реальных фактов(достаточно посмотреть цены на энергоносители и показательную возню по их стабилизации)
20:41:00 23-09-2023
Какие они ловкие так цифрами жонглировать!