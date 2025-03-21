Мигранты стали чаще совершать преступления в Алтайском крае

Половина из них связана с наркотиками

21 марта 2025, 17:00, ИА Амител

Мигранты в Барнауле / Фото: amic.ru

509 преступлений совершили иностранные граждане и люди без гражданства на территории Алтайского края в 2024 году. И это на 25% больше, чем было в 2023-м. Такие данные содержатся в докладе начальника ГУ МВД по региону Сергея Камышева, который он представит депутатам Заксобрания через неделю.

267 (то есть чуть более половины) преступлений были связаны с незаконным оборотом наркотических средств.

Впрочем, закон нарушали не только сами мигранты. В отношении них совершили 85 преступлений. Кроме того, в прошлом году полицейские зарегистрировали 259 (почти на треть больше, чем годом ранее) преступлений в сфере миграции. Например, по ст. 522.1 УКРФ ("Организация незаконной миграции") было 16 дел, по статье "Фиктивная регистрация" – 49, фиктивная постановка на учет стала основанием для 72 дел.

Сотрудники ОВД провели более 17,3 тыс. рейдов. 90 человек выдворили из страны, еще в 909 случаях иностранцам запретили въезд в РФ.

К концу 2024 года на миграционном учете на территории края стояло 9,4 тыс. человек. Из них по месту жительства – 5163, по месту пребывания – 4314. Гражданство РФ получили 5085 человек (это на 11,7% меньше, чем было в 2023 году). Детей в этом списке было почти две тысячи.

При этом в течение года на миграционный учет на территории края за год поставили 72 тысячи человек, а сняли 46 тысяч человек.

Всего же в прошлом году в регион из других стран прибыло почти 536 тысяч иностранцев и людей без гражданства. Правда, большинство из них – транзитом в другие регионы. Выехало из страны через Алтай 526 тысяч мигрантов.