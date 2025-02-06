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Свыше 200 преступлений совершили мигранты в Барнауле в 2024 году

Всего на миграционный учет в краевой столице встали 29 тысяч иностранцев

06 февраля 2025, 13:00, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

За 2024 год мигранты совершили в Барнауле свыше 200 преступлений. Как сообщает "Толк", об этом говорится в отчете начальника УМВД по Барнаулу Александра Майдорова, который он представит на заседании Барнаульской городской Думы (БГД) 14 февраля.

Всего на миграционный учет в краевой столице встали 29 тысяч иностранцев. Большинство из них прибыли из стран Центрально-Азиатского региона. Выдворили из страны 143 человека, а 107 мигрантам и вовсе отказали во въезде.

В общей сложности за год иностранцы совершили более трех тысяч нарушений миграционного законодательства. Возбуждено 54 уголовных дела по статьям о фиктивной регистрации и постановке граждан других стран на учет. Задержаны 89 нелегальных мигрантов.

Отмечается, что из всех задержанных мигрантов 42 оказались связаны со сбытом наркотиков. Это позволяет сделать вывод, что данная сфера составляет порядка одной пятой части от всей "иностранной" преступности.

Барнаул Происшествия Статистика Мигранты

Комментарии 16

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Гость

13:04:56 06-02-2025

29000 человек???? А не дохрена ли их сюда понаехало???? И нафига они нам тут? И что, прям все русский знают??? Слушайте, ну это прямо безобразие!

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Гость

14:43:59 06-02-2025

Гость (13:04:56 06-02-2025) 29000 человек???? А не дохрена ли их сюда понаехало???? И на... Русских из соседнего Казахстана туда записали. Их вообще-то много еще. Кто переезжает, кто детей отправляет учиться. Вам такие не нужны? Ну ок.

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Гость

15:20:22 06-02-2025

Гость (14:43:59 06-02-2025) Русских из соседнего Казахстана туда записали. Их вообще-то ... Я против приезжающих русских, украинцев, белорусов да и тех же казахов ничего не имею. Но их я почему-то вижу редко. Зато вижу разного рода абреков их многочисленными жёнами и ещё более многочисленными детишками.

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Элен без ребят

16:44:11 06-02-2025

Гость (15:20:22 06-02-2025) Я против приезжающих русских, украинцев, белорусов да и тех... вы их видите так же часто, только отличить не можете.

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Гость

17:30:08 06-02-2025

Гость (13:04:56 06-02-2025) 29000 человек???? А не дохрена ли их сюда понаехало???? И на... Они быстро размножаются. Нас то осталось меньше 76 лямов.

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Гость

13:05:54 06-02-2025

совершили мигранты ---- Трамп со своими жестко борется. Ему даже импичминт за это пообещали

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Гость

13:14:30 06-02-2025

А сколько преступлений совершили местные?

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Гость

13:33:54 06-02-2025

Гость (13:14:30 06-02-2025) А сколько преступлений совершили местные?... Местных в 82 раза больше- значит 16400 преступлений.

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Гость

13:23:08 06-02-2025

То есть примерно каждый сотый мигрант из приехавших в край совершает преступления.

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Гость

14:04:44 06-02-2025

Речь не о том, кто законопослушнее, а о том, что этих 200 преступлений не было бы, кабы сюда не приехали совершенно бесполезные для нас, простых налогоплательщиков, мигранты.

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Гость

14:29:08 06-02-2025

Вышку надо для мигрантов за наркотики и тяжкие преступления ... Сразу к столбу привязали и камнями закидали

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Гость

15:39:19 06-02-2025

Гость (14:29:08 06-02-2025) Вышку надо для мигрантов за наркотики и тяжкие преступления ... Вы насмотрелись роликов 2022 года? Как небратья привязывали, правда, своих граждан к столбам и деревьям, снимали штаны и лупили ремнем? Лучше тщательнее проводить фильтрацию на границе, не пускать с криминальными наклонностями. Вышку для особо тяжких, полагаю, дают, ведь наш суд по нашим законам работает.

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Гость

18:50:13 06-02-2025

Гость (14:29:08 06-02-2025) Вышку надо для мигрантов за наркотики и тяжкие преступления ... Дело говоришь!!!

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.

15:39:04 06-02-2025

да ваще их отсель в свои аулы

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Элен без ребят

16:45:30 06-02-2025

. (15:39:04 06-02-2025) да ваще их отсель в свои аулы... сам пойдешь асфальт укладывать в жару?

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Гость

07:41:13 07-02-2025

Элен без ребят (16:45:30 06-02-2025) сам пойдешь асфальт укладывать в жару? ... Асфальтом занимаются свои, российские армяне. Они чужих не пускают)))

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