Свыше 200 преступлений совершили мигранты в Барнауле в 2024 году

Всего на миграционный учет в краевой столице встали 29 тысяч иностранцев

06 февраля 2025, 13:00, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

За 2024 год мигранты совершили в Барнауле свыше 200 преступлений. Как сообщает "Толк", об этом говорится в отчете начальника УМВД по Барнаулу Александра Майдорова, который он представит на заседании Барнаульской городской Думы (БГД) 14 февраля.

Всего на миграционный учет в краевой столице встали 29 тысяч иностранцев. Большинство из них прибыли из стран Центрально-Азиатского региона. Выдворили из страны 143 человека, а 107 мигрантам и вовсе отказали во въезде.

В общей сложности за год иностранцы совершили более трех тысяч нарушений миграционного законодательства. Возбуждено 54 уголовных дела по статьям о фиктивной регистрации и постановке граждан других стран на учет. Задержаны 89 нелегальных мигрантов.

Отмечается, что из всех задержанных мигрантов 42 оказались связаны со сбытом наркотиков. Это позволяет сделать вывод, что данная сфера составляет порядка одной пятой части от всей "иностранной" преступности.