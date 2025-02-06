Свыше 200 преступлений совершили мигранты в Барнауле в 2024 году
Всего на миграционный учет в краевой столице встали 29 тысяч иностранцев
06 февраля 2025, 13:00, ИА Амител
За 2024 год мигранты совершили в Барнауле свыше 200 преступлений. Как сообщает "Толк", об этом говорится в отчете начальника УМВД по Барнаулу Александра Майдорова, который он представит на заседании Барнаульской городской Думы (БГД) 14 февраля.
Всего на миграционный учет в краевой столице встали 29 тысяч иностранцев. Большинство из них прибыли из стран Центрально-Азиатского региона. Выдворили из страны 143 человека, а 107 мигрантам и вовсе отказали во въезде.
В общей сложности за год иностранцы совершили более трех тысяч нарушений миграционного законодательства. Возбуждено 54 уголовных дела по статьям о фиктивной регистрации и постановке граждан других стран на учет. Задержаны 89 нелегальных мигрантов.
Отмечается, что из всех задержанных мигрантов 42 оказались связаны со сбытом наркотиков. Это позволяет сделать вывод, что данная сфера составляет порядка одной пятой части от всей "иностранной" преступности.
13:04:56 06-02-2025
29000 человек???? А не дохрена ли их сюда понаехало???? И нафига они нам тут? И что, прям все русский знают??? Слушайте, ну это прямо безобразие!
14:43:59 06-02-2025
Гость (13:04:56 06-02-2025) 29000 человек???? А не дохрена ли их сюда понаехало???? И на... Русских из соседнего Казахстана туда записали. Их вообще-то много еще. Кто переезжает, кто детей отправляет учиться. Вам такие не нужны? Ну ок.
15:20:22 06-02-2025
Гость (14:43:59 06-02-2025) Русских из соседнего Казахстана туда записали. Их вообще-то ... Я против приезжающих русских, украинцев, белорусов да и тех же казахов ничего не имею. Но их я почему-то вижу редко. Зато вижу разного рода абреков их многочисленными жёнами и ещё более многочисленными детишками.
16:44:11 06-02-2025
Гость (15:20:22 06-02-2025) Я против приезжающих русских, украинцев, белорусов да и тех... вы их видите так же часто, только отличить не можете.
17:30:08 06-02-2025
Гость (13:04:56 06-02-2025) 29000 человек???? А не дохрена ли их сюда понаехало???? И на... Они быстро размножаются. Нас то осталось меньше 76 лямов.
13:05:54 06-02-2025
совершили мигранты ---- Трамп со своими жестко борется. Ему даже импичминт за это пообещали
13:14:30 06-02-2025
А сколько преступлений совершили местные?
13:33:54 06-02-2025
Гость (13:14:30 06-02-2025) А сколько преступлений совершили местные?... Местных в 82 раза больше- значит 16400 преступлений.
13:23:08 06-02-2025
То есть примерно каждый сотый мигрант из приехавших в край совершает преступления.
14:04:44 06-02-2025
Речь не о том, кто законопослушнее, а о том, что этих 200 преступлений не было бы, кабы сюда не приехали совершенно бесполезные для нас, простых налогоплательщиков, мигранты.
14:29:08 06-02-2025
Вышку надо для мигрантов за наркотики и тяжкие преступления ... Сразу к столбу привязали и камнями закидали
15:39:19 06-02-2025
Гость (14:29:08 06-02-2025) Вышку надо для мигрантов за наркотики и тяжкие преступления ... Вы насмотрелись роликов 2022 года? Как небратья привязывали, правда, своих граждан к столбам и деревьям, снимали штаны и лупили ремнем? Лучше тщательнее проводить фильтрацию на границе, не пускать с криминальными наклонностями. Вышку для особо тяжких, полагаю, дают, ведь наш суд по нашим законам работает.
18:50:13 06-02-2025
Гость (14:29:08 06-02-2025) Вышку надо для мигрантов за наркотики и тяжкие преступления ... Дело говоришь!!!
15:39:04 06-02-2025
да ваще их отсель в свои аулы
16:45:30 06-02-2025
. (15:39:04 06-02-2025) да ваще их отсель в свои аулы... сам пойдешь асфальт укладывать в жару?
07:41:13 07-02-2025
Элен без ребят (16:45:30 06-02-2025) сам пойдешь асфальт укладывать в жару? ... Асфальтом занимаются свои, российские армяне. Они чужих не пускают)))