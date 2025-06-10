Михаил Ефремов сыграет главную роль в сериале-антиутопии
Съемки картины запланированы на 2026 год
10 июня 2025, 07:14, ИА Амител
Актер Михаил Ефремов снимется в сериале в жанре антиутопия, рассказал режиссер Сергей Кальварский в беседе с aif.ru.
Режиссер признался, что не может раскрыть подробности проекта. Картина будет в жанре антиутопии. Ее съемки запланированы на 2026 год.
"Он сыграет главную роль. Подробностей пока раскрывать не могу", – сказал Кальварский.
Ранее в Сети появилась информация, согласно которой Михаила Ефремова утвердили на первую роль после выхода из тюрьмы. Утверждалось, что актер долго не соглашался на гонорар в размере шести миллионов рублей, поскольку это слишком мало для главной роли, и в итоге настоял на 13 миллионах.
Позже представительница Михаила Ефремова опровергла эту информацию.
08:06:11 10-06-2025
как это все мерзотно - в третьесортных фильмах и спектаклях крутятся космические для большинства людей деньги .
выпустили и выпустили, почему про этого алкаша и сидельца мы должны слушать.
зачем нам прогнившая тусовка
08:50:25 10-06-2025
Коси коса, пока роса ...
18:21:38 10-06-2025
Не смотрел- и осуждаю.
03:50:26 12-06-2025
Он вышел. Хороший актёр. Но есть одно но, мужа, отца которого он убил, уже не вернуть.
19:50:05 16-06-2025
Какая разница..какой он актёр, если человек - г****!