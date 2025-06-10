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Михаил Ефремов сыграет главную роль в сериале-антиутопии

Съемки картины запланированы на 2026 год

10 июня 2025, 07:14, ИА Амител

Михаил Ефремов / Фото: кадр из фильма "На дне"
Михаил Ефремов / Фото: кадр из фильма "На дне"

Актер Михаил Ефремов снимется в сериале в жанре антиутопия, рассказал режиссер Сергей Кальварский в беседе с aif.ru.

Режиссер признался, что не может раскрыть подробности проекта. Картина будет в жанре антиутопии. Ее съемки запланированы на 2026 год.

"Он сыграет главную роль. Подробностей пока раскрывать не могу", – сказал Кальварский.

Ранее в Сети появилась информация, согласно которой Михаила Ефремова утвердили на первую роль после выхода из тюрьмы. Утверждалось, что актер долго не соглашался на гонорар в размере шести миллионов рублей, поскольку это слишком мало для главной роли, и в итоге настоял на 13 миллионах.

Позже представительница Михаила Ефремова опровергла эту информацию.

культура Кино Знаменитости

Комментарии 5

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Гость

08:06:11 10-06-2025

как это все мерзотно - в третьесортных фильмах и спектаклях крутятся космические для большинства людей деньги .
выпустили и выпустили, почему про этого алкаша и сидельца мы должны слушать.
зачем нам прогнившая тусовка

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Гость

08:50:25 10-06-2025

Коси коса, пока роса ...

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Musik

18:21:38 10-06-2025

Не смотрел- и осуждаю.

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Гость

03:50:26 12-06-2025

Он вышел. Хороший актёр. Но есть одно но, мужа, отца которого он убил, уже не вернуть.

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Виолетка

19:50:05 16-06-2025

Какая разница..какой он актёр, если человек - г****!

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