Михаил Ефремов сыграет главную роль в сериале-антиутопии

Съемки картины запланированы на 2026 год

10 июня 2025, 07:14, ИА Амител

Михаил Ефремов / Фото: кадр из фильма "На дне"

Актер Михаил Ефремов снимется в сериале в жанре антиутопия, рассказал режиссер Сергей Кальварский в беседе с aif.ru.

Режиссер признался, что не может раскрыть подробности проекта. Картина будет в жанре антиутопии. Ее съемки запланированы на 2026 год.

"Он сыграет главную роль. Подробностей пока раскрывать не могу", – сказал Кальварский.

Ранее в Сети появилась информация, согласно которой Михаила Ефремова утвердили на первую роль после выхода из тюрьмы. Утверждалось, что актер долго не соглашался на гонорар в размере шести миллионов рублей, поскольку это слишком мало для главной роли, и в итоге настоял на 13 миллионах.

Позже представительница Михаила Ефремова опровергла эту информацию.