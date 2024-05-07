Михаил Галустян рассказал, как ему удалось похудеть на 14 килограммов
Артист признался, что долгое время ему было сложно контролировать питание
07 мая 2024, 10:47, ИА Амител
Михаил Галустян / Кадр из видео / КВН
Российский артист Михаил Галустян рассказал о том, как ему удалось похудеть на 14 килограммов. Его слова передает портал PROZvezd.
"Мне, человеку любящему вкусно поесть, всегда было сложно соблюдать диету и правильное питание. Я даже не представлял, что здоровая еда может быть такой вкусной и разнообразной каждый день!" – признался Галустян.
Юморист отметил, что долгое время ему было трудно следить за своим питанием, однако с недавнего времени он отказался от жирной еды и заменил любимый шашлык курицей.
Это, как считает Галустян, позволило ему значительно похудеть.
12:42:54 07-05-2024
Галустян уже не российский артист. Не смотря на то, что всю житзнь прожил в России и родился в Пятигорске. Погуглите- он теперь гражданин Армении.