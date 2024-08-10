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Михаил Мишустин поручил дать денег на расширение Чуйского тракта на Алтае

Речь идет об отрезке до курорта Манжерок

10 августа 2024, 08:00, ИА Амител

Фото: дорога Чуйский тракт в Алтайском крае
Фото: дорога Чуйский тракт в Алтайском крае

Премьер-министр России Михаил Мишустин дал поручение Минтрансу выделить средства на реконструкцию участка Чуйского тракт в республике Алтай. Речь идет о расширении до четырех полос участка с обходами сёл Соузга и Манжерок. Ведомству также нужно представить предложения по дальнейшему развитию этой дороги, говорится на сайте правительства.

Помимо этого премьер-министр обратил особое внимание на проект реконструкции аэропорта в Горно-Алтайске. Он лично ознакомился с ним и по итогам поездки в республику поручил Минтрансу, Минфину, Минэкономразвития, ФАС и Росавиации завершить работу по заключению концессионного соглашения по реконструкции аэродромной инфраструктуры аэропорта.

Михаил Мишустин побывал с рабочим визитом в республике Алтай 25 июля. Во время поездки он ознакомился с проектом реконструкции аэропорта, а также пообщался с врио главы региона Андреем Турчаком.

Республика Алтай Чуйский тракт дорожное движение Михаил Мишустин

Комментарии 4

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Гость

09:16:05 10-08-2024

Лучше бы он дал поручение убрать с Чуйского тракта и с улиц Барнаула тонары, бийским щебнем. Пусть РЖД развивает это направление

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Гость

11:03:15 10-08-2024

Чюцский длинный. Наверно от аэропорта до манжерка будут делать. Там только люди ездят.

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Гость

20:38:53 10-08-2024

Ну а то. Строго от посадочной площадки грозы таксистов до его же шале в Манжероке.

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Константин

02:14:17 11-08-2024

Паша с Лейсан наверное пожаловались, что дороги не очень

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