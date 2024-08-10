Михаил Мишустин поручил дать денег на расширение Чуйского тракта на Алтае

Речь идет об отрезке до курорта Манжерок

10 августа 2024, 08:00, ИА Амител

Фото: дорога Чуйский тракт в Алтайском крае

Премьер-министр России Михаил Мишустин дал поручение Минтрансу выделить средства на реконструкцию участка Чуйского тракт в республике Алтай. Речь идет о расширении до четырех полос участка с обходами сёл Соузга и Манжерок. Ведомству также нужно представить предложения по дальнейшему развитию этой дороги, говорится на сайте правительства.

Помимо этого премьер-министр обратил особое внимание на проект реконструкции аэропорта в Горно-Алтайске. Он лично ознакомился с ним и по итогам поездки в республику поручил Минтрансу, Минфину, Минэкономразвития, ФАС и Росавиации завершить работу по заключению концессионного соглашения по реконструкции аэродромной инфраструктуры аэропорта.

Михаил Мишустин побывал с рабочим визитом в республике Алтай 25 июля. Во время поездки он ознакомился с проектом реконструкции аэропорта, а также пообщался с врио главы региона Андреем Турчаком.