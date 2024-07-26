Премьер Мишустин поможет расширить Чуйский тракт до села Манжерок до четырех полос

Об этом сообщил врио главы республики Андрей Турчак

26 июля 2024, 13:10, ИА Амител

Дорога Чуйский тракт / Фото: amic.ru

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время своего визита в Республику Алтай 25 июля пообещал помочь с финансированием проекта расширения участка Чуйского тракта до четырех полос. В частности, речь шла об участке дороги от села Рыбалка до выхода за селом Манжерок. Об этом в своем телеграм-канале написал врио главы Республики Алтай Андрей Турчак.

Кроме того, необходимо завершать работ на перевале Кату-Ярык, где расположены населенные пункты Улаганского района.

"По всем объектам нужно сдвигать финансирование на более ранние сроки, чтобы мы могли ввести их как можно быстрее, в течение двух-трех лет. По всем уже есть принципиальная поддержка Минстроя", – сообщает Андрей Турчак.

Реконструкция участка Чуйского тракта позволила бы улучшить транспортную ситуацию в регионе. Сейчас Сбербанк занимается реконструкцией Горно-Алтайского аэропорта и современная дорога позволила бы быстрее добираться до курорта компании в Манжероке.

Кроме того, во время общения Турчака с Мишустиным врио главы республики рассказал, что с 2019 года строится дорога к Каракольским озерам. Там построили уже три участка из пяти. При этом в федеральном бюджете есть деньги только на один участок. Турчак попросил предусмотреть финансирование всей дороги, причем чтобы деньги поступили уже в 2025 году. Премьер-министр согласился помочь и в этом вопросе.

Также по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" в регионе предусмотрен ремонт 72 мостов.