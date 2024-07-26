Премьер Мишустин поможет расширить Чуйский тракт до села Манжерок до четырех полос
Об этом сообщил врио главы республики Андрей Турчак
26 июля 2024, 13:10, ИА Амител
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время своего визита в Республику Алтай 25 июля пообещал помочь с финансированием проекта расширения участка Чуйского тракта до четырех полос. В частности, речь шла об участке дороги от села Рыбалка до выхода за селом Манжерок. Об этом в своем телеграм-канале написал врио главы Республики Алтай Андрей Турчак.
Кроме того, необходимо завершать работ на перевале Кату-Ярык, где расположены населенные пункты Улаганского района.
"По всем объектам нужно сдвигать финансирование на более ранние сроки, чтобы мы могли ввести их как можно быстрее, в течение двух-трех лет. По всем уже есть принципиальная поддержка Минстроя", – сообщает Андрей Турчак.
Реконструкция участка Чуйского тракта позволила бы улучшить транспортную ситуацию в регионе. Сейчас Сбербанк занимается реконструкцией Горно-Алтайского аэропорта и современная дорога позволила бы быстрее добираться до курорта компании в Манжероке.
Кроме того, во время общения Турчака с Мишустиным врио главы республики рассказал, что с 2019 года строится дорога к Каракольским озерам. Там построили уже три участка из пяти. При этом в федеральном бюджете есть деньги только на один участок. Турчак попросил предусмотреть финансирование всей дороги, причем чтобы деньги поступили уже в 2025 году. Премьер-министр согласился помочь и в этом вопросе.
Также по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" в регионе предусмотрен ремонт 72 мостов.
13:15:45 26-07-2024
Налицо лоббирование клановых интересов...
13:50:46 26-07-2024
К увеличению аварийности
14:03:49 26-07-2024
На само то озеро Манжерок свозили? Показали что от него осталось - грязная лужа с кучами строительного мусора, все озеро испоганили и озаборили (как и все популярные водоемы в республике), зато рядом платное вырыли. Раньше там чилим можно было найти, утки плавали, порыбачить можно было, ну и позагорать/покупаться.
14:11:00 26-07-2024
Дорога на Каракольские озера - это всё смерть озерам, пиломатериал на забор и шлагбаум уже наверняка заготовлен. Торгаши наверное уже и места на будущем базаре возле озёр попилили, надо ж куда то накупленное китайское барахло девать.
14:30:25 26-07-2024
Широкие дороги это конечно хорошо, но как то обидно становится за природу Алтая, которую эти дороги, словно ленты опутывают и душат, куда раньше можно было только пешочком или на лошади добраться, сегодня можно на любой пузотерки доехать, краской на горе написать "Киса и Ося были тут", выпить бутылочку пивасика и разбить ее об эту же горку.
16:42:56 26-07-2024
КАК? местами такие прижимы, ровнять горы, сносить местные постройки
А вообще смысл расширять дорогу, если нет подземных/наземных пешеходных переходов
18:02:13 26-07-2024
Прощай, любимый Горный с палатками...
18:39:34 26-07-2024
Гость (18:02:13 26-07-2024) Прощай, любимый Горный с палатками...... опомнились! его уже похоронили давно
20:39:17 26-07-2024
Элен без ребят (18:39:34 26-07-2024) опомнились! его уже похоронили давно... Не дождетесь, много еще чего разворовать можно