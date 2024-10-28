Михалков назвал любимые фильмы последних лет
Он заявил, что с пониманием относится к ремейкам советской классики
28 октября 2024, 22:40, ИА Амител
Никита Михалков, глава Союза кинематографистов России, поделился своими впечатлениями от лучших фильмов, вышедших в период с 2023 по 2024 год. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС.
В числе этих фильмов Михалков особо выделил картину Анны Меликян "Чувства Анны". Он отметил, что его дочь Анна сыграла в этом фильме одну из главных ролей. По мнению Михалкова, фильм получился очень тонким и выполнен на высоком художественном уровне.
Кроме того, Михалков отметил успех фильма "Бременские музыканты", который был создан на его студии "Тритэ". Он выразил удовлетворение от того, как прошел этот проект.
Также Михалков подчеркнул, что с пониманием относится к ремейкам советских фильмов. Например, ему предлагали создать новую версию фильма "Свой среди чужих, чужой среди своих", но он отказался от этого предложения.
09:53:28 29-10-2024
"Он заявил, что с пониманием относится к ремейкам советской классики" -сомнительная позиция
10:10:22 29-10-2024
ну и фильм!?
одни губы чего стОят...!?
...а человечество в опасности от Капитализма!
а не от какой-то мнимой, непонятной опасности...!
10:25:43 29-10-2024
Нет у нас кинематографа...Все кончилось с развалом СССР....Унылое барахло (смягчаю, ибо иначе не пропустят)...Особенно ремейки...За все 30 с лишним годков из того, что можно назвать кино был только "Трудно быть Богом"... А из современного порадовала только "Киберферма"...
10:27:25 29-10-2024
А от самого Михалкова народ давно "утомился", как и от его "фильмов"...
11:01:58 29-10-2024
Его новые бременские музыканты - пакость редкостная)
13:48:05 29-10-2024
а почему он про Донбасс фильм не снимет? чем он занимается вообще?