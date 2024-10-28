Михалков назвал любимые фильмы последних лет

Он заявил, что с пониманием относится к ремейкам советской классики

28 октября 2024, 22:40, ИА Амител

Зал кинотеатра / Фото: pxhere.com/ru/photo/837184

Никита Михалков, глава Союза кинематографистов России, поделился своими впечатлениями от лучших фильмов, вышедших в период с 2023 по 2024 год. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС.

В числе этих фильмов Михалков особо выделил картину Анны Меликян "Чувства Анны". Он отметил, что его дочь Анна сыграла в этом фильме одну из главных ролей. По мнению Михалкова, фильм получился очень тонким и выполнен на высоком художественном уровне.

Кроме того, Михалков отметил успех фильма "Бременские музыканты", который был создан на его студии "Тритэ". Он выразил удовлетворение от того, как прошел этот проект.

Также Михалков подчеркнул, что с пониманием относится к ремейкам советских фильмов. Например, ему предлагали создать новую версию фильма "Свой среди чужих, чужой среди своих", но он отказался от этого предложения.