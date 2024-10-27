Отели, хижины и аэропорты. Лучшие архитектурные фото года

Победители Architecture MasterPrize 2024

27 октября 2024, 07:30, ИА Амител

Победители Architecture MasterPrize 2024 / Фото: architectureprize.com

Ежегодная премия Architecture MasterPrize отмечает самые выдающиеся достижения в области дизайна и архитектуры. Победители 2024 года продемонстрировали высочайший уровень мастерства, создав уникальные проекты в категориях архитектуры, дизайна интерьера, ландшафтной архитектуры, дизайна архитектурных изделий и архитектурной фотографии. Победители последней и представлены в нашей фотоленте.