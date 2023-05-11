Соловьёв недоволен тем, что Пугачёву тепло встретили в России

Ведущий выругался, после того как Примадонна появилась на похоронах Валентина Юдашкина

11 мая 2023, 12:55, ИА Амител

Кадр из видео / Музыкалити

Российский телеведущий Владимир Соловьёв высказался, после того как Алла Пугачёва приехала в Россию на похороны Валентина Юдашкина. Негодование он выразил в эфире авторского шоу.

Возмутило Соловьёва не только то, что Пугачёву "пустили обратно", но также то, что многие тепло встретили её.

"Давайте сейчас её по телевизору ещё покажите. <...> В ножки ей упадите, цветами встретьте", – заявил Соловьёв.

Напомним, что на похоронах Валентина Юдашкина присутствовал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, который также уделил Пугачёвой время.