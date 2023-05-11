Соловьёв недоволен тем, что Пугачёву тепло встретили в России
Ведущий выругался, после того как Примадонна появилась на похоронах Валентина Юдашкина
11 мая 2023, 12:55, ИА Амител
Кадр из видео / Музыкалити
Российский телеведущий Владимир Соловьёв высказался, после того как Алла Пугачёва приехала в Россию на похороны Валентина Юдашкина. Негодование он выразил в эфире авторского шоу.
Возмутило Соловьёва не только то, что Пугачёву "пустили обратно", но также то, что многие тепло встретили её.
"Давайте сейчас её по телевизору ещё покажите. <...> В ножки ей упадите, цветами встретьте", – заявил Соловьёв.
Напомним, что на похоронах Валентина Юдашкина присутствовал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, который также уделил Пугачёвой время.
12:59:47 11-05-2023
Этого козла самого из России гнать надо.
12:00:28 14-05-2023
Гость (12:59:47 11-05-2023) Этого козла самого из России гнать надо.... Ну кто же Пескова погонит?1
13:06:15 11-05-2023
Видели видео с похорон Юдашкина где Песков пожимает/целует руку Пугачевой?
14:21:59 11-05-2023
Гость (13:06:15 11-05-2023) Видели видео с похорон Юдашкина где Песков пожимает/целует р... Это и говорит о том, что со стороны Кремля к Пугачевой нет никаких претензий. Наезды на Пугачеву идут только со стороны подобных Соловьёву откровенно маргинальных слоев населения.
15:10:22 11-05-2023
Гость (14:21:59 11-05-2023) Это и говорит о том, что со стороны Кремля к Пугачевой нет н... Наезды на Пугачеву идут только со стороны подобных Соловьёву откровенно маргинальных слоев населения. Уважаемый " коллега" вам бы 1\100 часть того , в чем компетентен Соловьёв. и 1\1000 часть возможности излагать свои мысли! Порой он излишне эмоционален он журналист , а не политик и говорит то ,о чём думает и то , что волнует и его и его слушателей. По поводу маргинал ли он скорее вы смотрели в зеркало и об этом писали. Смысл слов своего языка нужно знать
17:37:48 11-05-2023
Есть немало высокообразованных подобных Соловьёву, но высокое образование нисколько не мешает им вести вещание в маргинальном ключе и вести себя подобно названным. Ничуть не гнушаясь вранья, вести себя по хамски (маргинально) при этом ощущая себя неким божеством. Посмотрите в зеркало, наверняка вы себя узнали среди подобных
19:38:20 11-05-2023
Гость (15:10:22 11-05-2023) Наезды на Пугачеву идут только со стороны подобных Соловьёву... Он говорит не о чем думает, а что ему сверху говорить прикажут. Естественно, за немалые деньги. Наши с вами, к слову сказать.
13:37:27 11-05-2023
А почему Пескова не критикует? Да потому что знает, кого кусать можно, а на кого даже лаять запрещено.
14:01:39 11-05-2023
Гость (13:37:27 11-05-2023) А почему Пескова не критикует? Да потому что знает, кого кус... "Давайте сейчас её по телевизору ещё покажите. В ножки ей упадите, цветами встретьте" --- так может он Пескова и имел ввиду. К нему правда больше всего опросов
13:53:07 11-05-2023
Захотела-уехала, захотела-приехала, в чем проблема? У нас запрет на въезд или выезд из страны?
14:05:05 11-05-2023
Гость (13:53:07 11-05-2023) Захотела-уехала, захотела-приехала, в чем проблема? У нас за... В этом и проблема, получается захотела за СВО, захотела против. А кто-то с нацистами дерется вернутся и этому удивятся
14:00:04 11-05-2023
Дмитрий Песков, который также уделил Пугачёвой время --- и правда некрасиво. Возникает подозрение, что он и Галкину может время уделить. Он точно за СВО? Может он спрашивал у Пугачевой, как она относится к атаке беспилотников на Кремль?
14:04:54 11-05-2023
Да Пугачева оставила гораздо больше чем Соловьев. Я не понимаю как его вообще можно слушать, собака собакой только и может истерить, нет конструктивного диалога вообще. Если он и позиционирует себя как журналист или политик то это крайне не профессионально.
14:48:37 11-05-2023
Гость (14:04:54 11-05-2023) Да Пугачева оставила гораздо больше чем Соловьев. Я не пони... Вас,оказывается,очень много в стране?! Соломку себе стелишь? Выезд для тебя открыт,тем более сборы на переподготовку объявлен...
14:07:12 11-05-2023
Пугачева... "Женщина которая предает"
14:17:49 11-05-2023
Может Песков ее вербовал за Галкиным следить
14:20:57 11-05-2023
Умеет выдать бурю в стакане воды за настоящий шторм с напускной истерикой, выглядит лжепатриотом.
14:31:13 11-05-2023
Предателям и песку и пугачихе не место тут. Пусть на своих западных квартирах загорают!
14:54:03 11-05-2023
Надо же додуматься пугачевской семье уехать из временно воюющей страны в вечно воюющий Израиль.
14:55:08 11-05-2023
Пугачева оставила гораздо больше... например?
17:47:00 11-05-2023
Гость (14:55:08 11-05-2023) Пугачева оставила гораздо больше... например?... Например Пугачева матерь всех голубых и жена двух голубых.
15:22:21 11-05-2023
"народная"певичка улетела к другому народу,когда для своего народа настало сложное время.
14:57:55 14-05-2023
Гость (15:22:21 11-05-2023) "народная"певичка улетела к другому народу,когда для своего ... На историческую родину всех периодически тянет.
15:48:50 11-05-2023
Надо же додуматься пугачевской семье уехать из временно воюющей страны в вечно воюющий Израиль.=====Во-во...Там бомбоубежище в каждой квартире предусмотрено. И для них это норма. Потому что это вечно воюющая страна. Пускай-пускай поживут...
16:28:15 11-05-2023
В ответ на жесткую критику бывших коллег и журналистов Пугачева выступила с заявлением . Речь получилась короткой, но очень емкой. «Боже мой! Какое счастье, что меня ненавидят те люди, которых я всегда терпеть не могла. Если бы я им нравилась, это значило бы, что я пела и жила зря. Причина ясна. Пусть скрежещут зубами. Были холопами, стали рабами» Это было сказано тем коллегам и журналистам, которые начали начали её рвать после того как она уехала . Не про народ она говорила, про тех ,кто сначала ей лизали, потом начали тявкать. Вы бы тоже самое сказали в таком случае.
16:33:24 11-05-2023
Она ,конечно, далеко не безгрешная и мягкая и пушистая- та ещё тётя. Но песни её почти всегда "выстреливали" , музыка и тексты в песнях отменные, музыканты и концерты для нашей страны были почти лучшими.
17:40:33 11-05-2023
Если это правда, то есть такая пословица: Хоть нассы в глаза, все будет божья роса.
17:43:20 11-05-2023
Примадонной эта хабалка назвала себя сама. А по факту жирная безголосая хабалка, последняя песня, где был голос "Две звезды" с Кузьминым, потом только хрипела.
20:30:24 11-05-2023
Гость (13:37:27 11-05-2023) А почему Пескова не критикует? Да потому что знает, кого кус... Критикует и его.
20:32:50 11-05-2023
Как можно радоваться и целовать руки той, которая просила причислить её к иноагентам? Ну пришла и... пришла... Зачем же воюющих ребят унижать, уделяя столь нежное внимание иноагенту?
07:22:54 12-05-2023
Пугачева хабалка, это знают все. А тех хохлов, что минусы под этим ставят, Колыма ждет.
11:14:19 12-05-2023
Пугачева-дама, а Песков галантный мужчина, что страшного в его поступке, обычный жест вежливости
11:23:41 12-05-2023
(голосом Лоракса из мульта)... Она ДАМА????