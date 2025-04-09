"Михутка" отмечает семилетие. Amic.ru дарит билеты на концерт со звездами в Барнауле
На сцене СК "Темп" выступят RASA и NLO, KAMAZZ, VERBEE, NEEL, KOREL, R.Riccardo, 3-й Январь и ЗОМБ
09 апреля 2025, 11:26, ИА Амител
Волонтерский проект "Михутка" в честь своего семилетия дает старт первому в стране фестивалю добра "ДобраФест".
Благотворительный концерт для детей с ограниченными возможностями здоровья пройдет 26 апреля в СК "Темп". На сцене выступят: RASA и NLO, КАМАZZ, VERBEE, NEEL, KOREL, R.Riccardo, 3-и Январь и ЗОМБ!
Amic.ru разыгрывает 20 билетов на фестиваль: десять – в Telegram-канале и десять – на своей странице во "ВКонтакте".
Для участия в конкурсе нужно
- подписаться на Telegram-канал amic.ru;
- нажать на кнопку "Участвовать".
На странице во "ВКонтакте":
- подписаться на amic.ru во "ВКонтакте";
- поставить лайк на этот пост;
- сделать репост.
Всего победителей будет десять (по пять в каждой из указанных двух соцсетей). Каждому мы вручим по два билета на фестиваль.
Итоги розыгрыша подведем с помощью бота-рандомайзера 18 апреля.
11:34:59 09-04-2025
С днем Рождения! Здоровья, удачи, успехов, новых идей ! Огромная благодарность за активное участие в жизни деток!
11:55:14 09-04-2025
RASA и NLO, KAMAZZ, VERBEE, NEEL, KOREL, R.Riccardo, 3-й Январь и ЗОМБ - кто эти все деятели культуры ? Почему все, кроме зомби и календаря, на не русском языке? Что, нельзя было Кадышеву пригласить ну или на худой конец, шаманана какого нибудь .
13:38:06 09-04-2025
Гость (11:55:14 09-04-2025) RASA и NLO, KAMAZZ, VERBEE, NEEL, KOREL, R.Riccardo, 3-й Янв... Говорят детям Кадышева не очень нравится... Концерт вроде для них
06:31:04 10-04-2025
А звезды-то где?