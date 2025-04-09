НОВОСТИКультура

"Михутка" отмечает семилетие. Amic.ru дарит билеты на концерт со звездами в Барнауле

На сцене СК "Темп" выступят RASA и NLO, KAMAZZ, VERBEE, NEEL, KOREL, R.Riccardo, 3-й Январь и ЗОМБ

09 апреля 2025, 11:26, ИА Амител

Проект "Михутка" проводит первый в стране фестиваль добра "ДобраФест" / Изображение: организаторы мероприятия

Волонтерский проект "Михутка" в честь своего семилетия дает старт первому в стране фестивалю добра "ДобраФест".

Благотворительный концерт для детей с ограниченными возможностями здоровья пройдет 26 апреля в СК "Темп". На сцене выступят: RASA и NLO, КАМАZZ, VERBEE, NEEL, KOREL, R.Riccardo, 3-и Январь и ЗОМБ!

Amic.ru разыгрывает 20 билетов на фестиваль: десять – в Telegram-канале и десять – на своей странице во "ВКонтакте".  

Для участия в конкурсе нужно

В Telegram-канале:

На странице во "ВКонтакте":

Всего победителей будет десять (по пять в каждой из указанных двух соцсетей). Каждому мы вручим по два билета на фестиваль. 

Итоги розыгрыша подведем с помощью бота-рандомайзера 18 апреля.

Барнаул Афиша концерт

Комментарии 4

Avatar Picture
Ева

11:34:59 09-04-2025

С днем Рождения! Здоровья, удачи, успехов, новых идей ! Огромная благодарность за активное участие в жизни деток!

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:55:14 09-04-2025

RASA и NLO, KAMAZZ, VERBEE, NEEL, KOREL, R.Riccardo, 3-й Январь и ЗОМБ - кто эти все деятели культуры ? Почему все, кроме зомби и календаря, на не русском языке? Что, нельзя было Кадышеву пригласить ну или на худой конец, шаманана какого нибудь .

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:38:06 09-04-2025

Гость (11:55:14 09-04-2025) RASA и NLO, KAMAZZ, VERBEE, NEEL, KOREL, R.Riccardo, 3-й Янв... Говорят детям Кадышева не очень нравится... Концерт вроде для них

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

06:31:04 10-04-2025

А звезды-то где?

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров