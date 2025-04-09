"Михутка" отмечает семилетие. Amic.ru дарит билеты на концерт со звездами в Барнауле

На сцене СК "Темп" выступят RASA и NLO, KAMAZZ, VERBEE, NEEL, KOREL, R.Riccardo, 3-й Январь и ЗОМБ

09 апреля 2025, 11:26, ИА Амител

Проект "Михутка" проводит первый в стране фестиваль добра "ДобраФест" / Изображение: организаторы мероприятия

Волонтерский проект "Михутка" в честь своего семилетия дает старт первому в стране фестивалю добра "ДобраФест".

Благотворительный концерт для детей с ограниченными возможностями здоровья пройдет 26 апреля в СК "Темп". На сцене выступят: RASA и NLO, КАМАZZ, VERBEE, NEEL, KOREL, R.Riccardo, 3-и Январь и ЗОМБ!

Amic.ru разыгрывает 20 билетов на фестиваль: десять – в Telegram-канале и десять – на своей странице во "ВКонтакте".

Для участия в конкурсе нужно

В Telegram-канале:

подписаться на Telegram-канал amic.ru;

нажать на кнопку "Участвовать".

На странице во "ВКонтакте":

Всего победителей будет десять (по пять в каждой из указанных двух соцсетей). Каждому мы вручим по два билета на фестиваль.

Итоги розыгрыша подведем с помощью бота-рандомайзера 18 апреля.