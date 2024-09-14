Павел Воля встретился с Михуткой и особенным фанатом в Барнауле

У артиста проходит степдап-шоу в "Титов-Арене"

14 сентября 2024, 19:42, ИА Амител

Павел Воля с фанатом и Михуткой / Фото: vk.com/mihutka_ru

Шоумен и юморист Павел Воля перед стендап-шоу в Барнауле встретился с особенным парнем Даниилом и Михуткой.

"Павел долго разговаривал с Даниилом о его увлечениях и планах. Пообещал, что в следующий раз обязательно приедет в Барнаул заранее и они с Даниилом прогуляются по городу", – сообщается на странице Михутки во "ВКонтакте".

После встречи Павел пригласил поклонника с мамой на свое шоу. Оно проходит в "Титов-Арене" вечером 14 сентября.

В июле Павел Воля и его жена Ляйсан Утяшева отдохнули на Алтае. По словам супруги юмориста, поездка выдалась потрясающей.