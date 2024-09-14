Павел Воля встретился с Михуткой и особенным фанатом в Барнауле
У артиста проходит степдап-шоу в "Титов-Арене"
14 сентября 2024, 19:42, ИА Амител
Павел Воля с фанатом и Михуткой / Фото: vk.com/mihutka_ru
Шоумен и юморист Павел Воля перед стендап-шоу в Барнауле встретился с особенным парнем Даниилом и Михуткой.
"Павел долго разговаривал с Даниилом о его увлечениях и планах. Пообещал, что в следующий раз обязательно приедет в Барнаул заранее и они с Даниилом прогуляются по городу", – сообщается на странице Михутки во "ВКонтакте".
После встречи Павел пригласил поклонника с мамой на свое шоу. Оно проходит в "Титов-Арене" вечером 14 сентября.
В июле Павел Воля и его жена Ляйсан Утяшева отдохнули на Алтае. По словам супруги юмориста, поездка выдалась потрясающей.
20:21:24 14-09-2024
Что за михутка ?
20:42:23 14-09-2024
Павел просто молодец. Уважаю таких артистов, которые участвуют в благотворительных проектах.
00:53:20 15-09-2024
Житель (20:42:23 14-09-2024) Павел просто молодец. Уважаю таких артистов, которые участву... А какой еще проект может быть в Барнауле - только благотворительный
Тут одни пролетарии с пустыми карманами
21:41:29 14-09-2024
реклама бренда Demix ненавязчивая, опять же плюс Воле