Микроавтобус на высокой скорости сбил людей на тротуаре, шесть человек пострадали

Инцидент произошёл под Санкт-Петербургом

18 марта 2023, 13:35, ИА Амител

Кадр из видео: "Транспортный коллапс"

Микроавтобус выехал на тротуар в Красном Селе на юге Санкт-Петербурга, пишет ТАСС.

Инцидент случился днём 17 марта на пересечении улицы Первого Мая и проспекта Ленина возле остановки общественного транспорта.

В общей сложности Ford Transit сбил пятерых человек, ещё как минимум одна женщина, проходившая по тротуару, упала на асфальт. Трое взрослых получили травмы средней степени тяжести, также среди раненых – трое детей, двое из которых в тяжёлом состоянии.

"Установлено, что водитель микроавтобуса, не сориентировавшись в дорожной обстановке, предпринял действия, которые привели к потере управления автомобилем", – сообщили агентству в областном ГУ МВД.

Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.