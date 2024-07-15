На Алтае водитель иномарки насмерть сбил 16-летнюю девушку

Прокуратура проводит проверку

15 июля 2024, 13:20, ИА Амител

Автомобиль, сбивший девушку в Новопокровке / Фото: прокуратура Алтайского края

Водитель иномарки насмерть сбил 16-летнюю девушку в Быстроистокском районе Алтайского края, сообщили в региональной прокуратуре.

ДТП случилось 15 июля в 03:20 около автобусной остановки в селе Новопокровка.

По данным ГАИ, мужчина за рулем Kia Spectra сбил местную жительницу, когда та находилась на проезжей части – "без цели ее перехода".

От полученных травм девушка скончалась до приезда скорой.

По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа назначена проверка. Она касается причин и условий произошедшего, проживания в семье и соблюдения законов о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Возбуждено уголовное дело.