Микроавтобус с туристами влетел в столб на алтайской трассе

Пять человек получили травмы, жертв нет

05 января 2025, 17:07, ИА Амител

Микроавтобус, влетевший в столб / Фото: МЧС Алтайского края

В Смоленском районе Алтайского края туристический микроавтобус врезался в столб. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Алтайского края. Внутри находилось 18 человек – серьезно никто из них не пострадал.

При этом пять человек доставили в Белокурихинскую горбольницу для осмотра, сообщили в ведомстве. Обстановку на месте ДТП контролировал пожарный расчет МЧС.

"Специалисты МЧС России обесточили транспортное средство", – говорится в сообщении. Инцидент произошел неподалеку от поселка Новотырышкино. В ГИБДД уточнили, что это произошло 10 часов 15 минут. По данным спасателей, водитель не справился с управлением.

В МЧС напоминают, что правила дорожного движения нужно неукоснительно соблюдать. Особенно бдительным нужно быть во время гололеда – важно следить за скоростью и дистанцией.

В 2024 году (вернее, за 11 месяцев) в Алтайском крае зарегистрировали 39 аварий, виновниками которых были водители автобусов. 50 человек получили травмы в этих происшествиях, еще двое погибли.