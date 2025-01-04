Сколько ДТП с общественным транспортом случилось в Алтайском крае в 2024 году?

80% аварий с автобусами произошло в Барнауле

04 января 2025, 08:20, ИА Амител

Общественный транспорт в Барнауле / Фото: amic.ru

За 11 месяцев 2024 года в Алтайском крае зарегистрировано 39 ДТП, в которых были виноваты водители автобусов. В них погибли два человека и еще 50 получили травмы. Об этом amic.ru рассказал замначальника управления Госавтоинспекции региона Игорь Костюченко на пресс-конференции 28 декабря 2024 года.

Всего с участием автомобильного транспорта, который осуществляет регулярные пассажирские перевозки, зарегистрировано 102 ДТП, в них погибло четыре человека и 143 были ранены.

Основная часть пассажиров пострадала из-за падения. Также двоих погибших сбил автобус на пешеходном переходе.

"В основном в ДТП, произошедших по вине водителей автобусов, было падение пассажиров. Дисциплинированность водителей пассажироперевозящего транспорта оставляет желать лучшего. Все начинают гнаться за рублем, есть нарушения, резкое маневрирование и торможение приводит к падению пассажиров. Однако у нас не было столкновений или падений, при которых гибли люди. Все случаи гибели связаны с наездом на пешеходов", – пояснил Костюченко.

80% ДТП с автобусами в крае произошло в Барнауле. Также такие аварии зафиксированы в Бийске и Рубцовске.

Всего в Барнауле за 11 месяцев 2024 года случилось 732 ДТП, в которых погиб 21 человек, в том числе один ребенок. Ранения получили 934 человека, включая 106 детей. А в Алтайском крае за 11 месяцев 2024 года зарегистрировано 2171 ДТП, в которых погибли 204 человека и 2835 были ранены. Общее число ДТП по сравнению с тем же периодом 2023 года уменьшилось на 3,5% (с 2249 до 2171). Также на 3,7% стало меньше пострадавших (с 2943 до 2835) и на 6,8% – погибших (с 219 до 204).